Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον υπουργό Κώστα Τσιάρα και συνολικά στην κυβέρνηση εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά:

«Ο ψεύτης και ο κλέφτης στην πρώτη θητεία χαίρονται, κ. Τσιάρα και κ. Μητσοτάκη. Δεν θα κρυφτούν πίσω από λάσπη και ψέματα: Η ΝΔ υπέγραψε τη διάλυση του πρωτογενή τομέα. Η σημερινή τοποθέτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Τσιάρα, στη Βουλή, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια χυδαία και πανικόβλητη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, με μοναδικό στόχο τον αποπροσανατολισμό από τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα.

Όταν μια κυβέρνηση βυθίζεται στα γαλάζια σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην απόλυτη ανικανότητα διαχείρισης, καταφεύγει στη λάσπη και τη συκοφαντία.

Ας τελειώνουμε με τα ψέματα! Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη κυβέρνηση που αποπλήρωσε τις τεράστιες οφειλές της ΝΔ προς τους αγρότες και εφάρμοσε αναπτυξιακό σχέδιο και εργαλεία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξόφλησε την εξισωτική αποζημίωση 2013–2014, τη βιολογική γεωργία 2013–2014, τη βιολογική κτηνοτροφία 2012–2013–2014, που δεν είχαν πληρωθεί ούτε ένα ευρώ από τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Έκλεισε εκκρεμότητες από το 2012 ύψους 1,7 δισ. ευρώ, που η προηγούμενη κυβέρνηση άφηνε να λιμνάζουν εις βάρος των παραγωγών.

Επίσης, μετά από διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και την αλλαγή του κανονισμού Omnibus, επιστράφηκαν πρόστιμα ύψους 446 εκατ. ευρώ που είχαν επιβληθεί επί κυβέρνησης Σαμαρά λόγω διαχρονικής κακοδιαχείρισης.

Συνεπής διαχρονικά η ΝΔ στην κακοδιαχείριση και την αδιαφορία για τον πρωτογενή τομέα.

Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ:

– Κατέβαλε κανονικά τις άμεσες ενισχύσεις (βασική, πράσινη, συνδεδεμένες),

– διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το ΠΑΑ 2014–2020,

– στήριξε τους Νέους Αγρότες,

– ενίσχυσε θεσμικά τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις,

– έφερε νέο πλαίσιο για συνεταιρισμούς (ν. 4384/2016),

–παρείχε ειδικό τιμολόγιο αγροτικού ρεύματος και ρυθμίσεις προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες.

Απέναντι σε αυτό το έργο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιτύχει την κατάρρευση του μηχανισμού πληρωμών, τον πλουτισμό γαλάζιων στελεχών, κοινωνικό αυτοματισμό και απειλές, και έναν πρωτογενή τομέα που οδηγείται σε αφανισμό.

Ήδη οι εκκρεμότητες σε πληρωμές αγγίζουν σήμερα τα 940 εκατομμύρια.

Η επίθεση του κ. Τσιάρα στον ΣΥΡΙΖΑ και τους αγρότες είναι απλώς μια χυδαία απόπειρα αποπροσανατολισμού από την τεράστια ευθύνη της ΝΔ για την κρίση που βιώνουν σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Η καταστροφή του πρωτογενούς τομέα έχει υπογραφή: Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

