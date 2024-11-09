«Έχουμε ένα οδικό χάρτη για να πάμε μέχρι το 2027 στα 950 ευρώ τον κατώτατο μισθό. Είναι μία αύξηση της τάξεως του 46% από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η ΝΔ», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

«Είναι ήδη σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο, το οποίο ενσωματώνει μία ευρωπαϊκή οδηγία. Με το νομοσχέδιο που είναι υπό διαβούλευση, προβλέπουμε το πόσο θα αυξάνει ο κατώτατος μισθός μετά το 2027», πρόσθεσε η κα Κεραμέως και επισήμανε ότι «με αυτό το σύστημα αλλάζει την ασπίδα προστασίας, το κατώφλι. Ποια είναι η ελάχιστη εκείνη αμοιβή κάτω από την οποία δεν μπορεί να πάει κανείς».

Επίσης, η υπουργός Εργασίας έκανε λόγο για «4 καινοτομίες. Από το 2027 προβλέπεται ρητά σε νόμο ότι δεν θα μπορεί να μειωθεί ο κατώτατος μισθός.Ο μισθός αυτή τη στιγμή είναι κλειδωμένος στα 830 και θα είναι κλειδωμένος στα 950 ευρώ»

Ερωτηθείσα για τον τρόπο που θα αυξάνει ο κατώτατος μισθός, η κα Κεραμέως διευκρίνισε ότι «Θα υπάρχει μηχανισμός για αύξηση. Θα συνδέεται με την οικονομία, με τις τιμές της αγοράς. Όσο ανεβαίνουν οι τιμές, όσο αυξάνει η ακρίβεια θα αυξάνει και ο κατώτατος μισθός. Είναι μείζον ζήτημα η ακρίβεια. Η κυβέρνηση προχωρά σε πολλαπλές ενέργειες προκειμένου να ανακουφίσει στο βαθμό του δυνατού αυτό το φαινόμενο. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να δέσει ο μισθός με την πραγματική οικονομία. Μία σημαντική καινοτομία του νέου συστήματος, δεν θα μπορεί να υπάρχει μείωση».

«Τρίτη σημαντική καινοτομία του νομοσχεδίου αφορά για πρώτη φορά και τους δημοσίους υπαλλήλους. Επεκτείνουμε την ασπίδα προστασίας. Ήδη από το 2025 ανεβαίνουν και οι ειααγωγικοί μισθοί του δημοσίου. Προβλέπει ότι κανείς στη χώρα μας δεν θα μπορεί να έχει μισθό κάτω από τα 830 ευρώ», πρόσθεσε η κα Κεραμέως τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό να ρυθμίζεται νομοθετικά για να υπάρχει προβλεψιμότητα».

Για τη ρύθμιση που αφορά την ειδική εισφορά αλληλεγγύης:

«Είναι ήδη σε δημόσια διαβούλευση η ρύθμιση. Φέρνουμε διάταξη που θα έχει διορθωθεί με τις συντάξεις του Ιανουαρίου. Το πρώτο διασφαλίζει δεν θα έχει κανείς μείωση και το δεύτερο ότι θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι στο ακέραιο την αύξηση της σύνταξης».

Επίσης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αλλαγή του ορίου στις συντάξεις χηρείας».

Για τα ΚΕΠΑ

Αναφερόμενη στις αλλαγές των ΚΕΠΑ, η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι «από 514 γιατρούς στα ΚΕΠΑ. Σήμερα έχουμε 1254. Αυτό σημαίνει καλύτερη υπηρεσία προς τον πολίτη, γρηγορότερη εξυπηρέτηση», ενώ τόνισε ότι διευρύνθηκε η λίστα με τις παθήσεις που θεωρούνται μη αναστρέψιμες. «Γιατί να πηγαίνει κάθε τόσο ο πολίτης στο ΚΕΠΑ για να παίρνει πιστοποιητικό; Διευρύναμε αυτή τη λίστα και όσοι πάσχουν από μη αναστρέψιμες παθήσεις δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν ξανά στα ΚΕΠΑ και θα παίρνουν την παροχή εφ' όρου ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κα Κεραμέως είπε ότι την Τρίτη συζητείται στη Βουλή «μία μεγάλη αλλαγή που αφορά στις συντάξεις αναπηρίες. Την Τρίτη ψηφίζεται στην Ολομέλεια η διάταξη που έχουμε εισηγηθεί προκειμένου να μην είναι πλέον προϋπόθεση για να λάβεις τη σύνταξη αναπηρίας να διακόψεις την εργασία σου».

Ερωτηθείσα για το αν θα λάβουν 13ο και 14ο μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι, η κα Κεραμέως απάντησε «όπου μπορούμε και έχουμε δημοσιονομικό περιθώριο, δίνουμε στήριξη. Όλα αυτά είναι συνάρτηση των δημοσιονομικών περιθωρίων που έχει η χώρα».

Τέλος, η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στις δράσεις του υπουργείου Εργασίας προκειμένου να επιστρέψουν οι νέοι που βρίσκονται στο εξωτερικό.

«Χάσαμε πολλά παιδιά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, προς αναζήτηση μίας καλύτερης επαγγελματικής ευκαιρίας. Έχουν γυρίσει περίπου 350.000 αλλά υπάρχει σημαντικό περιθώριο προκειμένου να φέρουμε πίσω τα παιδιά μας», είπε η κα Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν Ημέρες Καριέρας στην Ολλανδία, στη Γερμανία και την Αγγλία.

