Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Αποχωρεί από το κόμμα η Ραλλία Χρηστίδου

«Δεν έχω καμία δουλειά σε ένα τέτοιο κόμμα. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό το κόμμα και λυπάμαι πολύ γιατί όλους αυτούς τους συντρόφους και τις συντρόφισσες τους στήριξα, κι αυτούς που έμειναν κι αυτούς που έφυγαν», δήλωσε η Ραλλία Χρηστίδου νωρίτερα αποχωρώντας από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ερώτημα αν συνεπώς ανεξαρτητοποιείται απάντησε: «δεν έχω καμία δουλειά σ' αυτό το κόμμα».

«Αυτό που συμβαίνει μέσα στο συνέδριο είναι έγκλημα κατά της δημοκρατίας. Τη Δευτέρα το πρωί θα υποβάλω την παραίτηση μου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Θα ανεξαρτητοποιηθώ», δήλωσε και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης κατά την αποχώρηση του από τον χώρο.

Αποχωρώντας και ο Πέτρος Παππάς έκανε λόγο για «συνέδριο - παρωδία» και δήλωσε ότι δεν θα τον βρει άλλο 12ωρο στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως μετέδωσε η ΕΡΤNews.

Πηγή: skai.gr

