Σε θέσεις μάχης στο ΠΑΣΟΚ για τη «μητέρα των μαχών» στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό

Σε θέσεις μάχης στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για τη «μητέρα των μαχών» στην πενθήμερη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό που ξεκινά την Τετάρτη στη Βουλή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι 31 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προετοιμάζονται εντατικά και επιθυμούν με τις τοποθετήσεις τους να αποδημήσουν τις ομιλίες των υπουργών αφού η σύσταση που έχει δοθεί είναι οι εισηγητές του ΠΑΣΟΚ να λαμβάνουν τον λόγο πριν τον αρμόδιο υπουργό και να αναδεικνύουν τις ευθύνες της Κυβέρνησης για τις κοινωνικές ανισότητες, δείχνοντας έτσι τον άλλο δρόμο για το διαφορετικό μείγμα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, που έχει στο πρόγραμμα του το ΠΑΣΟΚ. Μια πολιτική που μπορεί να διασφαλίσει συμπεριληπτική οικονομική ανάπτυξη με διανεμητικά χαρακτηριστικά όπως αναφέρουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Μεγάλο βάρος αναμένεται να αναλάβουν ο Παύλος Γερουλάνος και ο Δημήτρης Μάντζος, οι δύο μέχρι ώρας κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ που έχουν δικαίωμα μέχρι 8 παρεμβάσεων. Ο Παύλος Χρηστίδης είναι το φαβορί για τη θέση του τρίτου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου που δικαιούται το ΠΑΣΟΚ ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, ωστόσο η θέση δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι αυτή την ώρα. Η σύγκρουση θα κορυφωθεί την Κυριακή με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο βήμα και την αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό.

Βεβιασμένη η κίνηση Χαρίτση - Ναι στη συνάντηση

Στη Χαριλάου Τρικούπη διαμηνύουν σε κάθε τόνο ότι η συζήτηση που έχει ανοίξει για την Προεδρία της Δημοκρατίας είναι πρόωρη και αποπροσανατολιστική. Γι’ αυτόν τον λόγο το ραντεβού με τον επικεφαλής της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ τοποθετείται από μεριάς τους μετά την συζήτηση για τον Προϋπολογισμό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτός σε θεσμικές συζητήσεις και συναντήσεις με τους προέδρους των άλλων κομμάτων του Δημοκρατικού τόξου, και γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ χωρίς αστερίσκους ενημέρωσε ότι η συνάντηση θα γίνει όπως άλλωστε έγινε και η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Όμως τα βλέμματα της Χαριλάου Τρικούπη αυτή την ώρα είναι στραμμένα στην Βουλή και στην αποδόμηση της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής.

«Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, σε εύλογο χρόνο. Όσον αφορά το ζήτημα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, έχουμε δηλώσει ότι αυτή η συζήτηση είναι πρόωρη, δεν χρειάζονται βεβιασμένες κινήσεις και το ΠΑΣΟΚ θα τοποθετηθεί θεσμικά στον σωστό χρόνο.» ανέφεραν στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Πώς διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις

Μια σειρά δημοσκοπήσεων το τελευταίο διάστημα δείχνει σταθερά το ΠΑΣΟΚ στην δεύτερη θέση με την ψαλίδα με την ΝΔ να κλείνει. H δημοσκόπηση της ALCO δείχνει την ΝΔ να συγκεντρώνει ποσοστό 24% στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ 15,9% ενώ στην πέμπτη θέση εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 7,1%. Η διαφορά σε αυτή την έρευνα μειώνεται στο 8,1% και αυτό για στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη δείχνει σταθεροποίηση του ΠΑΣΟΚ και συνέχιση την ανοδικής τροχιάς. Στην μάχη του Κέντρου το ΠΑΣΟΚ προηγείται με ποσοστό 35% έναντι 20% της ΝΔ και αυτό το αποτέλεσμα της μέτρησης έφερε χαμόγελα σε στελέχη της πράσινης παράταξης καθώς αυξάνεται το ποσοστό που θεωρεί το ΠΑΣΟΚ αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση , ενώ κάνουν λόγο και για καθαρή κυριαρχία στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Χειραψία Ανδρουλάκη - Καραμανλή

Ανάμεσα στους δεκάδες φίλους του μπάσκετ που βρέθηκαν στην βιβλιοθήκη του ΣΕΦ «Μελίνα Μερκούρη» για την παρουσίασή του βιβλίου «Γεννημένος νικητής» του Βασίλη Σκουντή και του Δημήτρη Καρύδα για τον μύθο του ελληνικού μπασκετ Γιάννη Ιωαννίδη, οι παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Η χειραψία των δύο αποτυπώθηκε στον φωτογραφικό φακό ενώ ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης και Παύλος Χρηστίδης αλλά και ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες» Ανδρέας Λοβέρδος.

