Συρεγγέλα στον ΣΚΑΪ: Η «visa express» σε Τούρκους επισκέπτες κατοχυρώνει την ελληνική κυριαρχία

«H Ελλάδα έχει υπογράψει με την Τουρκία κάτι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα χορήγησης visa express προς Τούρκους επισκέπτες στα νησιά του Αιγαίου» ανέφερε μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον ΣΚΑΪ η Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Μαρία Συρεγγέλα.

«Για πρώτη φορά η χώρα μας έχει υπογράψει με την Τουρκία για να μπορούν οι Τούρκοι πολίτες να έρχονται στα νησιά του Αιγαίου, ως επισκέπτες, με visa» όπως χαρακτηριστικά είπε και πρόσθεσε: «Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς τι συνεπάγεται; de jure αναγνώριση ότι τα νησιά είναι ελληνικά».

Επιπρόσθετα, η Γραμματέας της ΝΔ κληθείσα να σχολιάσει τις δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ ότι το φετινό Πάσχα είναι το ακριβότερο όλων των εποχών, σημείωσε: «Βλέπουμε ότι οι φετινές τιμές είναι λίγο καλύτερες από πέρυσι και όχι μόνο στα προϊόντα, αλλά και στα καύσιμα. Επομένως όχι, δεν είναι το ακριβότερο Πάσχα.»

«Σαφώς και δεν ισχυριζόμαστε ότι όλοι περνάνε πλουσιοπάροχα ούτε λέμε πως δεν μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα. Ωστόσο, μην ξεχνάμε πως η κυβέρνηση έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και του εισοδήματος των πολιτών, όπως το άνοιγμα των τριετιών και οι αυξήσεις στους μισθούς», είπε.

Τέλος, αναφορικά με τις αιτιάσεις τις αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση δεν μοιράζει το πλεόνασμα των 4,5 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ, η κ. Συρεγγέλα ανέφερε: «Ακούγοντας το ΠΑΣΟΚ μεταφερόμαστε στις παλιές - κακές εποχές του "δώσε χρήμα όπου να 'ναι και ό,τι να 'ναι". Το πλεόνασμα, σαφώς και θα δοθεί στους πολίτες, αλλά αυτό θα γίνει στοχευμένα. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σε χρόνο που θα κρίνει ο πρωθυπουργός και το υπουργείο Οικονομικών».

Πηγή: skai.gr

