«Η κυρία Κωνσταντοπούλου ψάχνει να βρει δικαιολογίες για να καλύψει το γεγονός ότι, αν και παριστάνει την προστάτιδα της Δημοκρατίας και της ισότητας, αλλοίωσε τη λαϊκή βούληση και στέρησε από δύο γυναίκες την είσοδό τους στη Βουλή, για να βάλει στη θέση τους δυο άτομα της αρεσκείας της, κόντρα στις επιλογές των ψηφοφόρων», σχολίασε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Και αυτές, μάλιστα, ήταν κάποιες από τις περιπτώσεις που η σειρά που επέλεξαν οι ψηφοφόροι άλλαξε από την πρόεδρο του κόμματος. Το γεγονός ότι η "Πλεύση Ελευθερίας" δεν μπήκε στη Βουλή στις πρώτες εκλογές είναι μία αστεία δικαιολογία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που επιβεβαιώνει το μέγεθος της υποκρισίας της», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Οι πολίτες τον Μάιο του 2023 ψήφισαν κόμματα και υποψήφιους με σταυρό. Τον Ιούνιο του 2023 οι εκλογές έγιναν με λίστα, η οποία προβλέπεται όταν προκηρύσσονται εκλογές εντός 18 μηνών από τότε που διεξήχθησαν εκλογές με σταυροδοσία. Αυτή είναι και η φιλοσοφία της λίστας: Ο σεβασμός στην πρόσφατη (δηλαδή εντός 18 μηνών) λαϊκή βούληση.

Μιλάμε για έναν άγραφο κανόνα, που εξαιρέσεις του συναντάμε ιστορικά μόνο όταν έχουμε εκ των υστέρων προσχωρήσεις κομμάτων σε άλλα κόμματα ή αλλαγές που γίνονται οικειοθελώς, κάτι που στην περίπτωση της "Πλεύσης Ελευθερίας" δεν συνέβη, όπως απεδείχθη και από τις καταγγελίες των προσώπων που "έκοψε" η κυρία Κωνσταντοπούλου», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

