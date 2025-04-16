Ανδρουλάκης: Φέτος οι πολίτες θα πληρώσουν το πιο ακριβό πασχαλινό τραπέζι

«Φέτος, τα πράγματα είναι δυσκολότερα από ποτέ, γιατί πολύ απλά η κυβέρνηση δεν κατάφερε να προστατεύσει τους πολίτες από την αισχροκέρδεια, ούτε τους παραγωγούς από τις παράνομες ελληνοποιήσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όταν τελείωσε την επίσκεψή του στη Βαρβάκειο Αγορά, νωρίτερα σήμερα το πρωί, Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου, και συζήτησε με καταναλωτές και εμπόρους για το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «χρειάζονται κανόνες στην αγορά και όχι ασυδοσία, την οποία επιτρέπει η Νέα Δημοκρατία, υπηρετώντας συμφέροντα εις βάρος της καθημερινότητας και της ευημερίας του ελληνικού λαού».

Όπως σημείωσε, για την κυβέρνηση η οικονομία πάει καλά και τα δύσκολα της ακρίβειας είναι πίσω, αλλά φέτος οι πολίτες θα πληρώσουν το πιο ακριβό πασχαλινό τραπέζι όλων των εποχών, τη στιγμή που η αγοραστική τους δύναμη είναι η δεύτερη χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ποιους θα πιστέψετε; Τους μηχανισμούς προπαγάνδας ή την πραγματικότητα;», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.