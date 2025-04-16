Για αναγνώριση της διαχρονικής αξίας και της συνεισφοράς της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση, διατήρηση και διάδοση της Πολιτιστικής και Πνευματικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, με αφορμή την απόφαση της UNESCO να καθιερώσει την 9η Φεβρουαρίου ως «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας».

«Είναι, πραγματικά, μία ημέρα υπερηφάνειας αλλά και ευθύνης για όλους τους Έλληνες, τόσο στην πατρίδα, όσο και στο εξωτερικό» δήλωσε σχετικώς ο Νικήτας Κακλαμάνης και πρόσθεσε:

«Η Βουλή των Ελλήνων χαιρετίζει τη συγκεκριμένη απόφαση και συγχαίρει τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, κ. Γιώργο Κουμουτσάκο για τις άοκνες προσπάθειές του, οι οποίες συνέβαλλαν σε αυτό το εξαιρετικά θετικό αποτέλεσμα για την πατρίδα μας».

Πηγή: skai.gr

