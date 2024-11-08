«Οι δηλώσεις Γεραπετρίτη-Φινταν όχι απλώς επιβεβαίωσαν την επιφυλακτικότητά μας, αλλά δημιούργησαν επιπλέον ανησυχία για την πραγματική πρόοδο του ελληνοτουρκικού διαλόγου, πίσω από τις επικοινωνιακού χαρακτήρα δηλώσεις του προηγούμενου διαστήματος.», δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «ο κ. Φιντάν επιβεβαίωσε απροκάλυπτα και με κάθε επισημότητα ότι υπάρχει συμφωνία των δυο πλευρών για τη διεξαγωγή συνολικών συνομιλιών που παραπέμπουν σε «λύση πακέτο». Την ώρα μάλιστα που η τουρκική πλευρά παρουσιάστηκε ανυποχώρητη, τόσο στις παράνομες αξιώσεις της έναντι της πατρίδας μας -ακόμη και για μειονότητες, για τις οποίες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έσπευσε να παραδεχτεί ότι υπήρξε συζήτηση- όσο και στη θέση της για διχοτόμηση της Κύπρου, αντίθετα προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ.

Αναμένουμε πλέον την αναλυτική ενημέρωση για το αντικείμενο της συνάντησης και ιδίως για όσα ζητήματα δεν γνωρίζαμε, για την αντικειμενική αξιολόγηση προόδου και τον οδικό χάρτη των επόμενων βημάτων σε όλα τα επίπεδα του ελληνοτουρκικού διαλόγου.»

Πηγή: skai.gr

