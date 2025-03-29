Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ - Στην κορυφή της ατζέντας οι συνεργασίες

Του Αντώνη Αντζολέτου

Συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα να ψάχνει να βρει λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Μπορεί η ημερήσια διάταξη να έχει στην κορυφή το Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του καλοκαιριού και η συγκρότηση της Επιτροπής Επανεκκίνησης, ωστόσο ο Σωκράτης Φάμελλος έχει μια σειρά από θέματα να διευθετήσει.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρόεδρος αναμένεται να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση ειδικά για το θέμα των Τεμπών το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σηκώσει πολύ ψηλά στην ατζέντα το τελευταίο διάστημα. Παρά τη σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ, που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ώρες, η τακτική της Κουμουνδούρου δεν πρόκειται να αλλάξει και ο προσανατολισμός θα παραμείνει μονομέτωπος κατά της κυβέρνησης.

Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα τα οποία θα μπουν στο τραπέζι, ενώ δεν θα λείψουν και οι φωνές της κριτικής προς τη νέα ηγεσία. Ο Παύλος Πολάκης εκτιμάται πως θα αδράξει την ευκαιρία να αναφερθεί σε μια σειρά από θέματα στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να εστιάσει σύντομα ή θα πρέπει να χρειαστεί να ανεβάσει τους τόνους προς την κυβέρνηση.

Η κακή δημοσκοπική εικόνα του κόμματος θα πρέπει να αλλάξει άμεσα και θα τεθεί από πολλά στελέχη. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, ωστόσο ίσως να εξεταστούν νέες στρατηγικές. Το ερώτημα είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθηθεί ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια φυγή προς τα εμπρός. Σίγουρα οι συνεργασίες θα απασχολήσουν το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο, καθώς είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη, σύμφωνα με τα στελέχη της Κουμουνδούρου, να αλλάξει το τοπίο και να προχωρήσουν συμπράξεις στον προοδευτικό χώρο. Αυτό απαιτεί έναν δυνατό ΣΥΡΙΖΑ που θα κινείται σε διψήφια νούμερα στις μετρήσεις των εταιριών έρευνας. Αυτή την προοπτική θα επιχειρήσουν να αποτυπώσουν στη συνεδρίαση κάνοντας εκτιμήσεις για την επόμενη ημέρα, αλλά και για τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Στο τραπέζι θα μπει και το θέμα της συνεργασίας με τους πρώην συντρόφους της Νέας Αριστεράς και κατά πόσο υπάρχει έδαφος δημιουργίας μιας ενιαίας κοινοβουλευτικής ομάδας, με τον καθένα να διατηρεί την αυτοτέλειά του. Η επιστροφή στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα και κατά πολλούς οι εξελίξεις είναι αναγκαίο να τρέξουν ακόμα και πριν από την επόμενη ΔΕΘ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.