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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Ιουλίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:10 και δύση ήλιου στις 20:50 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 40 λεπτά

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Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Θεοφίλου μυροβλύτου και του Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Θεόφιλος, Θεοφίλη, θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ, Φιλίτσα, Φίλια *
  • Προκόπιος, Προκόπης, Προκοπία

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:10 - Δύση ήλιου: 20:50 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 40 λεπτά

Σελήνη 22.7 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
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