Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Ιουλίου

Σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Θεοφίλου μυροβλύτου και του Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Θεόφιλος, Θεοφίλη, θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ, Φιλίτσα, Φίλια *
- Προκόπιος, Προκόπης, Προκοπία
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:10 - Δύση ήλιου: 20:50 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 40 λεπτά
Σελήνη 22.7 ημερών
Πηγή: skai.gr
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