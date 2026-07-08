Τα «αυτογκόλ», η πολιτική κριτική και οι εκλογές

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τι ενοχλεί πιο πολύ τη Νέα Δημοκρατία; Η κριτική που δέχεται από τα κόμματα της μειοψηφίας ή τα πυρά του Αντώνη Σαμαρά και το ισχυρό ενδεχόμενο να φτιάξει νέο κόμμα; Το ΠΑΣΟΚ τι το πληγώνει περισσότερο; Οι σκληρές ανακοινώσεις της γαλάζιας παράταξης για το πρόγραμμά του και οι βολές του Αλέξη Τσίπρα πως δεν κατάφερε επί τρία χρόνια να καλύψει το κενό που είχε προκληθεί στην αντιπολίτευση ή οι παρεμβάσεις του Χάρη Δούκα και του Γιάννη Σγουρού που είναι εκτός γραμμής;

Είναι προφανές πως κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση παλεύουν πρώτα με τον ίδιο τους το εαυτό. Χθες ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το παιχνίδι τένις του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Στέφανο Κασσελάκη και ο Μιχάλης Κατρίνης για το γεγονός ότι ο Νικόλας Φαραντούρης, χωρίς να υπάρχει κάτι μη νόμιμο στην απόσπαση της συζύγου του στις Βρυξέλλες, θα έπρεπε να το είχε αποτρέψει.

Σε προεκλογική περίοδο τα «αυτογκόλ» και οι άλυτες εσωτερικές κομματικές υποθέσεις στοιχίζουν σε πολλές περιπτώσεις περισσότερο από τη λανθασμένη άσκηση πολιτικής ή τη μη σωστή ακολουθούμενη στρατηγική. Όχι πως θα μπορούσε να κάνει κάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να αποτρέψει την αποστασιοποίηση του Κώστα Καραμανλή από το κυβερνητικό έργο και ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις αιχμές κορυφαίων στελεχών περί «κολλημένης βελόνας».

Ωστόσο, στο τέλος της κάθε ημέρας αυτά είναι που κοστίζουν. Οι ψηφοφόροι επιθυμούν τα κόμματα που υποστηρίζουν να εμπνέουν εμπιστοσύνη και να μην «πελαγοδρομούν». Ο Αλέξης Τσίπρας είδε πρόσφατα νέα στελέχη του να μην μπορούν να εξηγήσουν ακριβώς πως θα πετύχει η ΕΛ.Α.Σ. τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και οι δηλώσεις τους να γίνονται viral για τα «γρήγορα και τα αργά σκάφη».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα κόμματος που έχει «πνιγεί» πολλές φορές στην εσωστρέφεια είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την περίοδο που ήταν κυβέρνηση, μετά μια κραταιά αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι σήμερα που βρίσκεται στη ζώνη του 1,5% και δυσκολεύεται να αποφασίσει τι θα κάνει ενόψει των επόμενων εκλογών. Το ότι ακόμα και προεκλογικά οι πολιτικές δυνάμεις – ειδικά της αντιπολίτευσης - πασχίζουν να ρυθμίσουν τα εσωτερικά τους ενδεχομένως να αποτελεί τη φυσική κατάληξη του κατακερματισμού που έχει υποστεί το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι τυχαίες οι πολλαπλές αλλαγές που έχουν επέλθει στην ανθρωπογεωγραφία της Βουλής. Η «δεξαμενή» των 40 βουλευτών αναμένεται να ανέβει και άλλο, ενώ είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως το μόνο κόμμα που δεν έχει χάσει κανένα μέλος από την Κ.Ο. του είναι το ΚΚΕ.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό οι πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις εσωτερικές αδυναμίες του άλλου. Και αυτό θα ενταθεί όσο πλησιάζουν οι κάλπες αφού όλα τα «όπλα» θα πέσουν στον τραπέζι προκειμένου να κερδηθούν κρίσιμοι δημοσκοπικοί «πόντοι» στην πορεία προς τις εκλογές.

Πηγή: skai.gr

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