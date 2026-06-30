Σήμερα Τρίτη γενικά αίθριος καιρός , και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες , στην Ήπειρο, τη Δ και Κ Μακεδονία και στα ορεινά της Δ. Στερεάς και της Δ. Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς , και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς.

Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα Κ και Β ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά, και την Πέμπτη στα Δ -Κ και Β ηπειρωτικά. Οι Β άνεμοι στο Ν. Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα αίθριος Άνεμοι: Β-ΒΑ 4 με 5 και στα Α 6 μποφόρ, με εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 36 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

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