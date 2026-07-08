Giveaways και barters στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των influencers

Του Χρυσόστομου Τσούφη

To 2025 ήταν σύμφωνα με τον Βρετανικό Guardian η πρώτη χρονιά κατά την οποία οι παραγωγοί περιεχομένου σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το YouTube και το Instagram ξεπέρασαν σε έσοδα τις εταιρείες διαφήμισης.



Σύμφωνα με ανάλυση της WPP φέτος τα έσοδα τους αναμένεται να αυξηθούν 20%, διευρύνοντας το χάσμα, και να φτάσουν τα $377 δισ. έως το 2030.



Χαράς ευαγγέλια φυσικά για τους απανταχού influencers οι οποίοι βλέπουν τα εισοδήματα τους να αυξάνονται.

Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στις εξελίξεις και στα νέα δεδομένα προσαρμόζονται και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, και φυσικά και η ΑΑΔΕ.



Και κάπως έτσι στο μικροσκόπιο της έχουν μπει giveaways (διαγωνισμοί στα social media με διάφορα δώρα ή έπαθλα), barters (ανταλλαγές προϊόντων ή υπηρεσιών χωρίς χρήματα) ακόμη και προσωπικές αναρτήσεις ή δωρεάν προϊόντα.



Η ιδιαίτερη… ευαισθησίας της ΑΑΔΕ στις συνεργασίες, στη δραστηριότητα μέσω social media, αναδεικνύεται από την υπόθεση influencer της οποίας οι αναρτήσεις οδήγησαν στο να της επιβληθούν φόροι και πρόστιμα άνω των €70.000 μόνο για τη δραστηριότητα μιας χρονιάς (2019).

Η influencer προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) όπου και δεν δικαιώθηκε – απόφαση 1966/2026. Αντίθετα, δικαίωσε τους χειρισμούς της ΑΑΔΕ με το σκεπτικό ότι όταν η δραστηριότητα μέσω social media συνδέεται με την εμπορική προβολή, τότε δύναται να αποτελέσει αντικείμενο φορολογικού ελέγχου.



Η υπόθεση αφορά εταιρεία με αντικείμενο τη διαφήμιση, μέσω της οποίας δραστηριοποιούνταν η influencer στο Instagram.

Η μοναδική εταίρος και διαχειρίστριά της πραγματοποιούσε τις αναρτήσεις μέσω του λογαριασμού της, ενώ οι εμπορικές συνεργασίες τιμολογούνταν μέσω της εταιρείας.



Οι αρχές προχώρησαν στη διασταύρωση των αναρτήσεων της με τα φορολογικά στοιχεία των βιβλίων της επιχείρησης και προέκυψαν …λαβράκια:

Ο έλεγχος έδειξε ότι μέσα στο 2019 η influencer είχε κάνει 322 αναρτήσεις στο instagram.

Για τις περισσότερες υπήρχαν τιμολόγια, 54 όμως ήταν …ορφανές χωρίς την έκδοση δηλαδή κανενός φορολογικού στοιχείου παρότι κρίθηκε ότι αφορούσαν επιχειρηματικές συναλλαγές.



Οι 54 επίμαχες αναρτήσεις αντιστοιχούσαν:

Σε αδήλωτα έσοδα €81.500

Σε ΦΠΑ €19.560

Και στην ελεγχόμενη καταλογίστηκαν:

€28.083 πρόσθετος φόρος

€14.042 πρόστιμο

€9.780 πρόστιμο για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων

Μαζί με τον ΦΠΑ η…καμπάνα ξεπέρασε τις €70.000.



Τα ποσά προέκυψαν από την αξιοποίηση των ιδιωτικών συμφωνητικών και των τιμολογίων που η ίδια η εταιρεία είχε συνάψει για να προσδιορίσει αμοιβές.



Η ΔΕΔ δεν έκανε δεκτό τον ισχυρισμό της ελεγχόμενης ότι οι αναρτήσεις ήταν προσωπικές. Διέθεταν χαρακτηριστικά οργανωμένης διαφημιστικής προβολής (εφόσον διαπιστώθηκε ότι είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά με ήδη τιμολογημένες συνεργασίες, προωθούσαν συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες και είχαν παραχθεί με επαγγελματική επιμέλεια από φωτογράφους, βιντεογράφους, κομμωτές και στυλίστες) κι επομένως αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα.



Η ΔΕΔ απέρριψε και τον ισχυρισμό ότι τα barter δεν αποτελούν αμοιβή. Έκρινε ότι όταν ένας influencer λαμβάνει ως αντάλλαγμα ένα προϊόν, μια δωρεάν διαμονή, ένα γεύμα, μια υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη παροχή για την προβολή μιας επιχείρησης, εξακολουθεί να υπάρχει οικονομική συναλλαγή και όχι χαριστική παροχή.



Η υπόθεση αποτελεί αφενός μια …υπενθύμιση προς τους influencers που θεωρούν ότι δραστηριοποιούνται σε μια …γκρίζα περιοχή που δεν ελέγχεται και αφετέρου οδηγό για τους ελέγχους που πρόκειται να ακολουθήσουν.



Πηγή: skai.gr

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