Την ικανοποίησή του για την απόφαση Δικαστή, να συνεχιστεί η δίκη σε αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ περί συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον ΜΜΕ, στην Περιφέρεια της Φλόριντα, εξέφρασε με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση του Τραμπ

Ένας πολύ δίκαιος και ιδιαίτερα σεβαστός Δικαστής στη Μέση Περιφέρεια της Φλόριντα μόλις απέρριψε την απεγνωσμένη προσπάθεια των αποτυχημένων New York Times και άλλων κατηγορουμένων που μηνύουμε, να μεταφέρουν την ισχυρή μας Αγωγή για Δυσφήμιση εναντίον τους, σε άλλη δικαιοδοσία. Θα έχουμε τώρα μια προφορική αγόρευση στη Φλόριντα, όπου οι δικηγόροι μας θα παρουσιάσουν, με μεγάλη λεπτομέρεια, όλους τους τρόπους με τους οποίους οι Times δημοσιεύουν, προωθούν και ασχολούνται με Ψεύτικες Ειδήσεις. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Σημειώνεται ότι δικαστήριο στη Φλόριντα ενέκρινε την παραμονή της αγωγής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για συκοφαντική δυσφήμιση (κατά των Penguin Random House, New York Times και Lucky Loser), στη Μεσαία Περιφέρεια της Φλόριντα.

Οι εναγόμενοι πρότειναν την απόρριψη - ή τουλάχιστον τη μεταφορά - της υπόθεσης βάσει δικαιοδοσίας, υποστηρίζοντας ότι, δεδομένου ότι η πλειονότητα των ρεπορτάζ πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, η υπόθεση θα έπρεπε να εκδικαστεί εκεί.

Ο δικαστής Στίβεν Ντ. Μέριντεϊ τάχθηκε υπέρ του Τραμπ, ο οποίος αντέτεινε ότι υπέστη βλάβη στη φήμη και τις επιχειρήσεις του στη Νέα Υόρκη, ενώ παράλληλα διατηρεί επιχείρηση στην περιφέρεια.

Πηγή: skai.gr

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