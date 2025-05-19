ΣΥΡΙΖΑ: Εξετάζουμε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για τα Τέμπη

Ο ΣΥΡΙΖΑ «μελετά διεξοδικά και τις τελευταίες λεπτομέρειες της δικογραφίας για να καταθέσει την δική του τεκμηριωμένη πρόταση», εν τω μεταξύ, όπως ανέφεραν πηγές της Κουμουνδούρου, «εξετάζουμε και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής».

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το "έγκλημα των Τεμπών" συνέβη το 2023, 4 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ και είναι προφανές ότι ο υπουργός υποδομών μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής αλλά και άλλα πιθανά πολιτικά πρόσωπα των κυβερνήσεων της ΝΔ πρέπει να διερευνηθούν για κακουργηματικές ευθύνες.

Όσον αφορά τον Χρήστο Σπίρτζη, σημειώνουν ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο ίδιος ο Χρήστος Σπίρτζης έχει ζητήσει πλήρη διερεύνηση και καθώς υπάρχει το ζήτημα της αποσβεστικής προθεσμίας έχει ζητήσει ήδη και εκ των προτέρων ενεργοποίηση του άρθρου 86 παρ 5 όπως αναφέρει επί της ουσίας και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ.

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι δεν θα αποδεχθούν καμία επιχείρηση συμψηφισμού επί όλων των ζητημάτων γιατί η ασφάλεια στον σιδηρόδρομο κατεδαφίστηκε επί Μητσοτάκη - Καραμανλή. Για το έγκλημα των Τεμπών και τη συγκάλυψη υπάρχουν τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης ΝΔ που πρέπει να διερευνηθούν, καταλήγουν.

Πηγή: skai.gr

