Τουρκία: Προκαλεί για τη γενοκτονία των Ποντίων

Προκαλεί η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών με την οποία χαρακτηρίζει τη γενοκτονία των Ποντίων σαν «παραληρηματικές δηλώσεις που έκαναν οι ελληνικές αρχές με το πρόσχημα της επετείου των αβάσιμων ισχυρισμών του «Πόντου», οι οποίες δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατές με τα ιστορικά γεγονότα».

«Οι ποντιακές δραστηριότητες, οι οποίες προέκυψαν ως επέκταση των φιλοδοξιών της Ελλάδας για «Μεγάλη Ιδέα» στα εδάφη μας στα τέλη του 19ου αιώνα, ματαιώθηκαν για πάντα από τον αποφασιστικό αγώνα του Έθνους μας», αναφέρεται μάλιστα στην ανακοίνωσή του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ



«Σχετικά με ορισμένες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και δηλώσεις που έγιναν στην Ελλάδα στις 19 Μαΐου 2025.|

Καταδικάζουμε τις παραληρηματικές δηλώσεις που έκαναν οι ελληνικές αρχές με το πρόσχημα της επετείου των αβάσιμων ισχυρισμών του «Πόντου», οι οποίες δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατές με τα ιστορικά γεγονότα. Απορρίπτουμε πλήρως αυτές τις δηλώσεις που στοχεύουν να αμαυρώσουν τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας μας, ο οποίος ξεκίνησε στις 19 Μαΐου 1919 υπό την ηγεσία του Μεγάλου Ηγέτη Γαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, με φανταστικές κατηγορίες.

Ενώ είναι ιστορικό γεγονός ότι ο ελληνικός στρατός διέπραξε αμέτρητες φρικαλεότητες στα εδάφη της Ανατολίας που κατέλαβε με την υποστήριξη που έλαβε από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της εποχής, οι σημερινές αβάσιμες προσπάθειες της ελληνικής πολιτικής να ερμηνεύσει το παρελθόν αντίστροφα δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα.

Οι ελληνικές φρικαλεότητες στην Ανατολία αντικατοπτρίστηκαν στις εκθέσεις της Συμμαχικής Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ καταγράφηκαν και στο Άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης, και η Ελλάδα καταδικάστηκε σε αποζημίωση για την παραβίαση των νόμων του πολέμου.

Οι ποντιακές δραστηριότητες, οι οποίες προέκυψαν ως επέκταση των φιλοδοξιών της Ελλάδας για «Μεγάλη Ιδέα» στα εδάφη μας στα τέλη του 19ου αιώνα, ματαιώθηκαν για πάντα από τον αποφασιστικό αγώνα του Έθνους μας. Καλούμε τις ελληνικές αρχές να εγκαταλείψουν την πολιτική εκμετάλλευσης των ιστορικών γεγονότων που οδήγησαν στην ανταλλαγή τουρκικών και ελληνικών πληθυσμών για λαϊκιστικούς σκοπούς και να τιμήσουν τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, ξεκινώντας από τη σφαγή της Τριπολιτσάς το 1821.

Τέτοιες προσπάθειες, που στοχεύουν στη βλάβη των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, οι οποίες έχουν σημειώσει θετική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας εχθρότητα μέσω της ιστορίας, πρέπει τώρα να τερματιστούν».

Yunanistan'da 19 Mayıs 2025 Tarihinde Düzenlenen Bazı Etkinlikler ve Yapılan Açıklamalar Hk. https://t.co/PZq3dcj3J3 pic.twitter.com/Jt4eHj36nM — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.