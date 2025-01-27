Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος: Που θα γίνει η ταφή του -Φωτογραφίες

Το σκήνωμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου αναχώρησε σήμερα το πρωί από την Μητρόπλη Αθηνών, όπου είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και υπό τους ήχους πένθιμων εμβατηρίων από την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού.

Αύριο θα μεταφερθεί οδικώς στην Αλβανία, μέσω του συνοριακού σταθμού της Κακαβιάς, προκειμένου το σκήνωμά του να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό της Αναστάσεως στα Τίρανα.

Σύμφωνα με δική του επιθυμία, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, στις 11:00 το πρωί τοπική ώρα (12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος) μετά τη Θεία Λειτουργία, στον καθεδρικό ναό που ο ίδιος έχτισε και αποτελεί αρχιτεκτονικό κόσμημα.

Σύμφωνα μάλιστα με το himara.gr, η ταφή θα γίνει σε ειδική κρύπτη κάτω από το Ιερό Βήμα του Καθεδρικού Ναού, σημείο που ο ίδιος ο ιεράρχης είχε ορίσει και είχε ετοιμάσει.

Δείτε φωτογραφίες από τον ενυπωσιακό ναό, έργο του Αναστάσιου:

Ο Ναός της Αναστάσεως του Χριστού, είναι ο Καθεδρικός ναός των Τιράνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας και θεωρείται από τους μεγαλύτερους ανατολικούς ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια.

Τα θυρανοίξια έγιναν στις 24 Ιουνίου 2012, με αφορμή τον εορτασμό της 20ής επετείου από την αναβίωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας και την εκλογή του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κυρού Αναστασίου.

Ο τρούλος του καθεδρικού ναού έχει ύψος 32,2 μέτρα, με το καμπαναριό να φτάνει τα 46 μέτρα.

Το καμπαναριό, σχεδιασμένο και σμιλεμένο από τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, αποτελείται από τέσσερα πασχαλιάτικα κεριά που συμβολίζουν τους τέσσερις Ευαγγελιστές, Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη, που κήρυξαν την Ανάσταση.

Ο αρχικός ναός χτίστηκε το 1865, αλλά κατεδαφίστηκε το 1967, προκειμένου να κτιστεί στη θέση του πολυώροφο ξενοδοχείο και η νέα οικοδόμηση επιτεύχθηκε μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με τις αλβανικές αρχές, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, κατάφερε να του παραχωρήσουν σε παρακείμενο (πέριξ της Πλατείας Σκεντέρμπεη) σημείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.