Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους στο πλήρως ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών, οι χώροι του οποίου επεκτάθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν, με αποτέλεσμα το ΤΕΠ να έχει πλέον τη δυνατότητα να υποδέχεται επείγοντα περιστατικά κάθε βαρύτητας, στο πλαίσιο των περίπου 87.000 ασθενών που εξυπηρετεί κάθε χρόνο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και άλλες μονάδες του νοσοκομείου, περιλαμβανομένου του πλήρως ανακαινισμένου κέντρου αποκατάστασης στον 5ο όροφο και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών στους υπόλοιπους ορόφους.

Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και μέλη του προσωπικού, ανάμεσά τους γιατρούς που επέστρεψαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό. «Εδώ είναι το σπίτι μας», του είπε ένας γιατρός ο οποίος επέστρεψε από την Αγγλία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον Διοικητή Ιωάννη Ηλιόπουλο για τις αυξημένες δυνατότητες του ΚΑΤ, ο προϋπολογισμός του οποίου αυξήθηκε κατά σχεδόν 70% την προηγούμενη πενταετία, ανερχόμενος το 2024 στα 66,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν αυξηθεί κατά 191 σε σχέση με το 2019 και ανέρχονται σήμερα στα 1.480 άτομα.

Ως αποτέλεσμα, στο ΚΑΤ πραγματοποιούνται ετησίως 15.000 χειρουργικές επεμβάσεις και στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του εξυπηρετούνται περίπου 110.000 πολίτες ανά έτος.

Τα έργα στο ΚΑΤ εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης όλων των βαθμίδων του δημόσιου συστήματος υγείας, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης σε 16 ακόμα ΤΕΠ στην Αττική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.