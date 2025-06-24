Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Τικ-Τοκ του Μητσοτάκη για το ανακαινισμένο ΚΑΤ

Ο εκσυγχρονισμός του νοσοκομείου ΚΑΤ στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, αύξησε τις δυνατότητες υποδοχής, ώστε η δουλειά του ιατρικού προσωπικού να γίνεται πιο άνετα και πιο αποτελεσματικά

Μητσοτάκης στο ΚΑΤ

Βίντεο στο Τικ-Τοκ για την επίσκεψή του στο ανακαινισμένο ΚΑΤ «ανέβασε» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας τους νέους χώρους και τις νέες λειτουργίες του νοσοκομείου.

Ο εκσυγχρονισμός του νοσοκομείου ΚΑΤ στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, αύξησε τις δυνατότητες υποδοχής, ώστε η δουλειά του ιατρικού προσωπικού να γίνεται πιο άνετα και πιο αποτελεσματικά.

Δείτε το βίντεο που «ανέβασε» ο πρωθυπουργός: 

@kyriakosmitsotakis_

Στο πλήρως ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου ΚΑΤ. Το ΕΣΥ αλλάζει!

♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης ΚΑΤ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark