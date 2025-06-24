Το Τικ-Τοκ του Μητσοτάκη για το ανακαινισμένο ΚΑΤ

Βίντεο στο Τικ-Τοκ για την επίσκεψή του στο ανακαινισμένο ΚΑΤ «ανέβασε» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας τους νέους χώρους και τις νέες λειτουργίες του νοσοκομείου.

Ο εκσυγχρονισμός του νοσοκομείου ΚΑΤ στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, αύξησε τις δυνατότητες υποδοχής, ώστε η δουλειά του ιατρικού προσωπικού να γίνεται πιο άνετα και πιο αποτελεσματικά.

Δείτε το βίντεο που «ανέβασε» ο πρωθυπουργός:

@kyriakosmitsotakis_ Στο πλήρως ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου ΚΑΤ. Το ΕΣΥ αλλάζει! ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Πηγή: skai.gr

