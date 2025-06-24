Τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της Ελλάδας ως σύμμαχος θα σημειώσει στην αυριανή του παρέμβαση στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της για το ποσοστό επί του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, ακόμη και στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, συνεισφέροντας σημαντικά στις δυνατότητες της Συμμαχίας σε μια κρίσιμη περιοχή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί ακόμα στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στις απειλές για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια και στον ρόλο που καλείται να παίξει η Συμμαχία εν μέσω ενός όλο και πιο αβέβαιου διεθνούς περιβάλλοντος.

Η Ελλάδα, θα τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξοδεύει περί το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα, καθώς αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις ασφαλείας. Η χώρα μας βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα των χωρών της Συμμαχίας που έχουν υπερβεί τη σημερινή δέσμευση του 2% και βρίσκεται στην 5η θέση κατάταξης χωρών του ΝΑΤΟ ως προς το ποσοστό αμυντικών δαπανών επί του ΑΕΠ. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί ακόμα στο 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 25 δισ. ευρώ.

Βασικό ζητούμενο της Συνόδου είναι η επικαιροποίηση της Δέσμευσης περί Αμυντικών Δαπανών (DIP - Defense Investment Pledge) στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035. Ο στόχος αυτός αποτελείται από δύο πυλώνες: το 3,5% που αφορά αμιγώς στρατιωτικές δαπάνες και το 1,5% που αφορά ευρύτερα επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα, όπως οι υποδομές, η βιομηχανία και η ανθεκτικότητα.

Το μεσημέρι της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney.

Πηγή: skai.gr

