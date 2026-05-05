Συνάντηση του Νίκου Δένδια με την αναπληρώτρια γ.γ. του NATO

Με την αναπληρώτρια γ.γ. του NATO Radmila Šekerinska συναντήθηκε, σήμερα, στο πλαίσιο του DEFEA Conference, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: «Ανταλλάξαμε απόψεις για τις εξελίξεις και τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή».

 «Αναφέρθηκα», τόνισε, «στον ουσιαστικό ρόλο της Ελλάδος στην ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας της Νοτιοανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας».

«Έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας» πρόσθεσε.

«Ο εκσυγχρονισμός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και η υλοποίηση της Ατζέντας 2030 ήταν επίσης στο επίκεντρο της συζήτησης» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

