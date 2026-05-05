Ανατολική Μεσόγειος: Συνομιλία Παπασταύρου με τον γραμματέα του EMGF για την ενέργεια

Όπως σημειώνει, το EMGF αποτελεί πλαίσιο συνεργασίας των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας της περιοχής

Παπασταύρου

Τις διεθνείς εξελίξεις και τις επόμενες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο συζήτησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον Οσάμα Μομπάρεζ, Γενικό Γραμματέα του East Mediterranean Gas Forum.

Όπως σημειώνει ο κ. Παπασταύρου, το EMGF αποτελεί ένα πλαίσιο συνεργασίας των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας της ευρύτερης περιοχής.

Η Ελλάδα, ασκώντας την Προεδρία του Οργανισμού, επιβεβαιώνει τον καθοριστικό της ρόλο στη διαμόρφωση κοινής περιφερειακής στρατηγικής. Συμμετέχουν, επίσης, η Κύπρος, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιορδανία, η Γαλλία και η Παλαιστίνη.

TAGS: Σταύρος Παπασταύρου ανατολική Μεσόγειος
