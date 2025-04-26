Συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Μάικ Φόλκεντερ είχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ουάσιγκτον με αφορμή την Εαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων σε νέους τομείς στην Ελλάδα, η ευρύτερη οικονομική συνεργασία Αθήνας-Ουάσιγκτον, και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η συνάντηση επιβεβαιώνει το αμερικανικό ενδιαφέρον για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των διεργασιών της Συνόδου του ΔΝΤ ως ένα από τα λίγα θετικά παραδείγματα μέσα σε μια περίοδο παρατεταμένης αβεβαιότητας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα του Αμερικανού υπουργού, καθώς οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ σπεύδουν να εκμεταλλευτούν το παράθυρο ευκαιρίας που δίνει η προσωρινή αναστολή των δασμών προκειμένου να διαπραγματευτούν νέες εμπορικές συμφωνίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα στην παρούσα φάση αναμένει να δει πως θα εξελιχθούν αυτές οι συνομιλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη συνέχεια θα εξετάσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την επιβολή εξαιρέσεων (waiver) στα ελληνικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ.

Η συνάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη στο αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των δηλώσεων που έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τους δασμούς στο Breitbart News, οι οποίες έτυχαν θετικής ανταπόκρισης στην Ουάσιγκτον, καθώς θεωρείται ότι προωθούν μια εποικοδομητική στάση εντός της ΕΕ στο θέμα του διατλαντικού εμπορίου.

Πηγή: skai.gr

