«Ντράπηκε και η ντροπή, κ. Μητσοτάκη. Στο όνομα σας και για λογαριασμό σας μισθοφορικά τάγματα γκεμπελίσκων βυθίζουν την πολιτική ζωή στον βούρκο», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο που εξέδωσε με αφορμή ανάρτηση της «Ομάδας Αλήθειας» στην οποία αναφέρεται: «Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Το ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη από το 2019 έως και σήμερα, μετρά 1045 ημέρες στην τρίτη θέση».

«Εδώ και αρκετή ώρα στην ‘Ομάδα Αλήθειας' φιγουράρει ένα απτό δείγμα της ‘εργολαβίας' τους», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ για την προαναφερθείσα επίμαχη ανάρτηση και σημειώνει: «Προς ενημέρωση του μισθοφορικού τάγματος της Νέας Δημοκρατίας που ‘δεν δολοφονεί χαρακτήρες' αλλά ‘ενημερώνει', και για το οποίο είναι προσωπικά υπερήφανος ο Πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξελέγη τον Δεκέμβριο του 2021 Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και όχι το 2019 όπως γράφουν στην ανάρτηση τους. Εκπληκτικά μαθηματικά, όπως τα λογιστικά της κυβέρνησης Καραμανλή!».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «είχαν κρυφτεί σαν αρουραίοι υπό το βάρος των αποκαλύψεων και μετά την πλήρη κάλυψη από τον Πρωθυπουργό άνοιξαν πάλι τον οχετό». «Ντράπηκε και η ντροπή, κ. Μητσοτάκη. Στο όνομα σας και για λογαριασμό σας μισθοφορικά τάγματα γκεμπελίσκων βυθίζουν την πολιτική ζωή στον βούρκο. Αξιοζήλευτη πολιτική υστεροφημία!», προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

