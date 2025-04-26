Δένδιας: Η Άμυνα μας θέλει μακροπρόθεσμο κι εμπεριστατωμένο σχεδιασμό

Η 'Αμυνα της πατρίδας απαιτεί μακροπρόθεσμο κι εμπεριστατωμένο σχεδιασμό. Χρειαζόμαστε μια βαθιά μεταρρύθμιση. Και η «Ατζέντα 2030» που είναι η απάντηση της Πολιτείας σε αυτή την μεγάλη ανάγκη, δεν αποτελεί απλή καταγραφή προτεραιοτήτων. Είναι μια ολιστική αντίληψη άμυνας, αποτροπής, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, οικονομικής ανάπτυξης. Η 'Αμυνα μπορεί να είναι ένας παράγοντας πλουτισμού της κοινωνίας μας.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σήμερα, Παρασκευή 25 Απριλίου, στην τελετή εορτασμού του Προστάτη του Στρατού Ξηράς Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο κ. Δένδιας που εκπροσώπησε στην εκδήλωση τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε εκτενώς στην «Ατζέντα 2030» ξεκαθαρίζοντας ότι αποτελεί «ένα πρόγραμμα βελτίωσης της καριέρας, των όρων ζωής, της μισθοδοσίας των στελεχών μας»

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι συμβατικές και υβριδικές απειλές, οι τεχνολογικές εξελίξεις, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη ενός πλήρους ανασχεδιασμού» είπε.

Επανέλαβε ότι «η Ελλάδα δεν έχει την ευτυχία του Λουξεμβούργου. Δεν είναι σε μια ήσυχη γεωπολιτική γωνιά της Ευρώπης. Βρίσκεται ακριβώς εκεί, που οι διαρκείς γεωπολιτικές μεταβλητές, η αστάθεια, οι ανταγωνισμοί, οι απρόβλεπτες συγκρούσεις συναντιούνται».

«Για να επιβιώσει η Ελλάδα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Κι αυτό κάνουμε με την «Ατζέντα 2030». Η Ατζέντα υλοποιείται. Το πρόσφατα εγκεκριμένο από το ΚΥΣΕΑ Σχέδιο Δομής Δυνάμεων και ο Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών, περιλαμβάνουν τις βασικές στρατηγικές επιλογές της πατρίδας για τα επόμενα 12, συν 8, 20 δηλαδή συνολικά χρόνια» επισήμανε.

«Κάθε πρόγραμμα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, θα εξελίσσεται μόνο μετά από ειδική συζήτηση στην υποεπιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής των Ελλήνων, τη διεύρυνση της οποίας θα ζητήσω με επιστολή από τον Πρόεδρο της Βουλής, μόλις ανοίξει η Βουλή την επόμενη Δευτέρα. Και βέβαια όπως ο νομός επιτάσσει, μετά από ειδική απόφαση του ΚΥΣΕΑ» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Γιατί θέλουμε να τονίσουμε ότι τα θέματα εξοπλισμών δεν αποτελούν ούτε κομματικό προνόμιο ούτε κομματικό φέουδο. Αποτελούν τον χώρο κοινής προσέγγισης και κατανόησης όλων των κομμάτων, για να μην πω όλων των Ελλήνων» συμπλήρωσε.

«Εστιάζουμε στον εκσυγχρονισμό των δυνάμεών μας, με την ενσωμάτωση συστημάτων αλλά κυρίως αντιλήψεων και κουλτούρας κατάλληλων για τον 21ο αιώνα.

Από την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τα συστήματα του Πυραυλικού Πυροβολικού τα συστήματα anti-drone όπως ο «Κένταυρος», την αναβάθμιση του μαχητή με το πρόγραμμα «Σύγχρονος Μαχητής», τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη» ξεκαθάρισε.

Για τον επίσημο εορτασμό της μνήμης του Αγίου Γεωργίου, τόνισε ότι πρόκειται για μορφή «κυρίαρχη στη θρησκευτική μας πίστη αλλά και στην λαογραφική μας παράδοση».

«Η εικόνα Του όπως λέχθηκε από τον Αρχηγό κοσμεί τις πολεμικές σημαίες του Ελληνικού Στρατού από το 1864. Προστάτης, από το 1953, του Στρατού Ξηράς και του Πεζικού. Ενός Όπλου που με συνδέει η 28μηνη υπηρεσία μου ως έφεδρου Αξιωματικού» πρόσθεσε.

«Ο 'Αγιος Γεώργιος δεν ανακαλείται στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού μόνο ως ηθικό πρότυπο. Ή ως πρότυπο στρατιωτικής αρετής. Ή όπως ψάλλεται και στην Ιερά του Ακολουθία: «Ἄγιε τοῦ Θεοῦ, Γεώργιε τρισμάκαρ, ὁπλίτη τοῦ Ουρανοῦ καὶ φύλακα τῆς γῆς» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Στην τελετή εορτασμού παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης καθώς επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΣ.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ακόμη ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής και οι βουλευτές Νίνα Κασιμάτη, Στυλιανός Φωτόπουλος και Ευάγγελος Αποστολάκης.

Παρόντες ήταν επίσης ο Πανοσολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Βαρνάβας Θεοχάρης, ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β', ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Αντώνιος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, ο Μητροπολίτης Περιστερίου Γρηγόριος, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς και ο συντονιστής Αττικής του Πυροσβεστικού Σώματος υποστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, εκ μέρους του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παρέστησαν ακόμη εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορέων και Πανεπιστημίων και δωρητές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την εκδήλωση παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Γεώργιος Σιδέρης και η ανθυπολοχαγός (ΣΓ) Κωνσταντίνα Πετροπούλου, ενώ ο ηθοποιός Λεωνίδας Κακούρης ανέγνωσε και απήγγειλε αποσπάσματα γνωστών λογοτεχνικών έργων, εμπνευσμένων από γεγονότα της στρατιωτικής ιστορίας.

Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκε μουσικό αφιέρωμα με ερμηνευτές, από τη Στρατιωτική Μουσική (ΣΜΣ) της ΑΣΔΥΣ, τον ταγματάρχη (ΜΣ) Απόστολο Καλπακίδη, ανθυπολοχαγό (ΜΣ) Κωνσταντίνο Γκρεμούτη, ανθυπασπιστή (ΜΣ) Αλεξάνδρα Παπαστεργιοπούλου, ανθυπασπιστή (ΜΣ) Θεοδώρα Σαμαρά, ανθυπασπιστή (ΜΣ) Θωμά Τσώτση, ΕΠΟΠ Στρ. (ΤΘ) Μαρίνα Λυπηρούκαι από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ την Τζίνα Φωτεινοπούλου και τον Μιχάλη Δημητράκο.

Τους ερμηνευτές πλαισίωναν, αντίστοιχα, η Στρατιωτική Μουσική της ΑΣΔΥΣ υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού ταγματάρχη (ΜΣ) Ξενοφώντα Μεντέ και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Γεώργιου Αραβίδη και τη διεύθυνση παραγωγής Βασίλειου Δραμουντάνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.