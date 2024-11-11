Την παραίτηση του αντιδημάρχου Αθηναίων, Θωμά Γεωργιάδη, ζητά η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη έπειτα από φραστική επίθεση που δέχτηκε, όπως ο ίδιος καταγγέλλει.

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη Αθήνα Ψηλά, αναφέρει ότι ο Κώστας Μπακογιάννης δέχθηκε φραστική επίθεση από τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων, Θωμά Γεωργιάδη, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

«Αν συνεχίσετε, θα γίνει της π@@@@@@@, είπε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος του κ. Δούκα, καταγγέλλει η παράταξη του κ. Μπακογιάννη.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι όλα συνέβησαν όταν ο κ. Μπακογιάννης επισήμανε τα απανωτά λάθη και τις παραλείψεις της Δημοτικής Αρχής.

1. Για τη σφράγιση του επίμαχου καταστήματος που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους και στην οποία ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει. Στη βιασύνη της Δημοτικής Αρχής για αυτοπροβολή, η απόφαση έκλεινε το λάθος κατάστημα, με τη λάθος άδεια λειτουργίας.

2. Για το μήνυμα προϊσταμένου της Δημοτικής Αστυνομίας που μεταφέρει εντολή της δημοτικής αρχής να μην γίνονται έλεγχοι για παράνομη στάθμευση έξω από συγκεκριμένο κατάστημα.

3. Για την επιδεικτική αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής στο Πάρκο Λογγίνου, όπου ιδιώτης με τραπεζοκαθίσματα έχει καταλάβει όλο το δημόσιο χώρο και ταυτόχρονα έχει κάνει μόνιμες παρεμβάσεις στο χώρο πρασίνου.

«Είναι προφανές ότι η αδιαφορία του Δημάρχου για την πόλη, οδηγεί τη Δημοτική Αρχή σε τεράστια λάθη που την κάνουν να χάνει την ψυχραιμία της» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Τέτοιες συμπεριφορές εντός αλλά και εκτός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν τιμούν την Αθήνα. Αποτελούν ξεκάθαρη απειλή και παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Όπως δεν τιμά την Αθήνα και η σιγή του κ. Δούκα» προσθέτει.

Σε νέο διπλό απαράδεκτο ατόπημα υπέπεσε ξανά ο κ. Μπακογιάννης

1. Δε ζήτησε συγνώμη από το Δημοτικό Συμβούλιο για το καταφανές ψεύδος που είπε σε μέσο πανελλαδικής εμβέλειας, ότι δήθεν σφραγίσαμε λάθος κατάστημα. Ζήτημα για το οποίο σήμερα ο Δήμος Αθηναίων δικαιώθηκε και στο δικαστήριο, στο οποίο είχε προσφύγει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

2. Επιχείρησε να συκοφαντήσει τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, λέγοντας ότι αυτός δήθεν έδωσε εντολή να μη γίνουν έλεγχοι σε συγκεκριμένο κατάστημα.

Πρόκειται για συνειδητή συκοφαντία γιατί γνώριζε ότι η σχετική απαράδεκτη εντολή – που έγινε με sms - δόθηκε από υπηρεσιακό στέλεχος, για το οποίο κινήθηκε αμέσως πειθαρχική διαδικασία και οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κανονικά.

Άλλωστε το θέμα αυτό συζητήθηκε αναλυτικά σε μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή και όφειλε να το γνωρίζει.

Είναι προφανές, ότι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος επιφυλάσσεται να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του κατά του κ. Μπακογιάννη, για τη συκοφαντική δυσφήμισή του.

