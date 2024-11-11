Λογαριασμός
To πρόγραμμα Κυριάκου Μητσοτάκη για Τρίτη 12 Νοεμβρίου - Η ομιλία στην κηδεία του Γιάνη Μπουτάρη

Στις 14.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην πολιτική κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11.00 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού - Σύσταση Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας».

Στις 14.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην πολιτική κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

