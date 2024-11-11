Στο πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο εκδήλωσης της εταιρείας Grant Thornton με τίτλο «Future Unfold – The Annual Technology Forum», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε βίντεο την ομιλία του πρωθυπουργού:

Στη συζήτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνομιλία που είχε νωρίτερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την επανεκλογή του στον Λευκό Οίκο, καθώς και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις της Ευρώπης με την Ουάσινγκτον.

Ο κ. Μητσοτάκης, όπως τόνισε, σημείωσε στον κ. Τραμπ το πολύ καλό επίπεδο των ελληνοαμερικανών σχέσεων που είχε διαμορφωθεί από την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι τον κάλεσε να επισκεφθεί την Ελλάδα, στο πλαίσιο της περιοδείας που ενδέχεται να κάνει στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «θα ήθελα να διαχωρίσω τις ευρωαμερικανικές σχέσεις με τις ελληνοαμερικανικές. Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ είναι σχέσεις στρατηγικού χαρακτήρα, κατοχυρωμένες στις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει. Δεν στηρίζονται μόνο σε αξιακό πλαίσιο. Είναι σχέσεις που στηρίζονται στο αμοιβαίο συμφέρον που βλέπουν οι ΗΠΑ στις σχέσεις αυτές. Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας. Οι σχέσεις βρίσκονται σε εξαιρετική πορεία και να θυμίσω ότι οι σχέσεις περνούν και από νομοθετική εξουσία και είναι σχέσεις στενές και με τα δύο κόμματα του Κογκρέσου. Θα συνεχίσουμε στην πορεία που έχουμε μπει».

«Οι Ευρωαμερικανικές σχέσεις είναι πιο σύνθετες. Η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει από τον λήθαργο. Όταν το 2018 ο Τραμπ είπε με ωμό τρόπο ότι δεν γίνεται η Ευρώπη να μην φτάνει στις αμυντικές δαπάνες που είναι στο 2%, είχε επί της ουσίας δίκιο. Καλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία και δαπάνες ενισχύουν τη στρατηγική αυτονομία Ευρώπης», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η καλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία θωρακίζει την Ευρώπη ως προς τη στρατηγική της αυτονομία και ενισχύει ταυτόχρονα και το ΝΑΤΟ και σίγουρα χτίζει και γέφυρες στενότερης συνεργασίας με την καινούργια αμερικανική διοίκηση» σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για την τεχνητή νοημοσύνη ο πρωθυπουργός είπε ότι οφείλουμε να δούμε πως μπορούμε να κάνουμε ένα άλμα παραγωγικότητας ενσωματώνοντας την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλούς τομείς της πολιτικής.

«Αυτό το οποίο έκανε η Ελλάδα ήταν ένα άλμα το οποίο κάναμε. Από ουραγοί γίναμε πρωταγωνιστές στον τομέα του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στην τεχνητή νοημοσύνη; Αυτό το οποίο κάνουμε, ας πούμε πιλοτικά για τον νομικό έλεγχο των συμβολαίων του κτηματολογίου είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι μία πολύ καλή απόδειξη ότι πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έρχεται κατ' ανάγκη να υποκαταστήσει δουλειές, αλλά να βοηθήσει στην παραγωγικότητα των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων. 'Αλλο να κάνεις 10 λεπτά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, να εξετάσεις ένα συμβόλαιο και άλλο να κάνεις 2 ώρες» ανέφερε.

Σε ερώτηση για το τι πρέπει να κάνουμε για να προσελκύσουμε επενδύσεις ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Καταρχάς έχουμε καλύψει μία σημαντική απόσταση από το χαμένο έδαφος της κρίσης. Δεν ήμασταν ποτέ πρωταθλητές στις επενδύσεις, ούτε πριν την κρίση. Η κρίση ήταν σε μεγάλο βαθμό προϊόν υπερβολικής έμφαση στην κατανάλωση, η οποία χρηματοδοτήθηκε με δανεικά. Τώρα καλούμαστε όμως ουσιαστικά να κάνουμε ένα επενδυτικό άλμα, το οποίο σε ένα βαθμό ήδη δρομολογείται, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα».

«Η απόφαση οποιαδήποτε επιχείρησης να επενδύσει στην ανάπτυξη της δραστηριότητας της στηρίζεται πρώτα και πάνω από όλα στην πίστη την οποία έχει ότι μπορεί να διεκδικήσει καινούργιες αγορές και ότι μπορεί τελικά αυτή η επένδυση στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται εν προκειμένω στην Ελλάδα να αποδώσει καρπούς. Αυτό προϋποθέτει ένα σταθερό πλαίσιο, μια πολιτική σταθερότητα για την οποία μιλάω πολύ, την οποία την θεωρούμε δεδομένη, αλλά κοιτάξτε λίγο να δείτε τι γίνεται σε άλλες χώρες και θα διαπιστώσετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο έχουμε κατακτήσει. Ενα σταθερό φορολογικό σύστημα, μία λογική φορολογία για τις επιχειρήσεις και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά έχουνε γίνει. Μας λέγανε οι επιχειρήσεις -και σωστά- δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να μειωθεί άλλο η φορολογία εισοδήματος και μερισμάτων γιατί ήδη νομίζω είμαστε σε ένα οικονομικό επίπεδο, κοιτάξτε τη φορολόγηση του μη μισθολογικού κόστους. Ακούσαμε τις επιχειρήσεις και για αυτό και η μείωση του μη μισθολογικού κόστους έχει φτάσει πια στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και έχουμε ακόμη λίγο περιθώριο να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.