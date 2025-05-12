Της Δώρας Αντωνίου

Το εύρος θεμάτων που θα συζητηθούν στη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την Ιταλίδα ομόλογό του, Τζόρτζια Μελόνι, στη Ρώμη, από μόνο του εξηγεί γιατί στην Αθήνα και στο πρωθυπουργικό επιτελείο θεωρούν τη συνάντηση ιδιαίτερα σημαντική. Για την εσωτερική επικαιρότητα πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα των σιδηροδρόμων και η εξασφάλιση από τη Ρώμη ενός ουσιαστικού μηνύματος ότι η βούληση για αναβάθμιση της ασφάλειας και της ποιότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών βρίσκει ανταπόκριση και κοινό βηματισμό από την πλευρά της Hellenic Train. Στη μεγάλη εικόνα, η ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη - Μελόνι περιλαμβάνει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, στα οποία είτε αναζητείται κοινός βηματισμός, καθώς Ελλαδα και Ιταλία, ως μεσογειακά κράτη - μέλη της Ε.Ε. αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, είτε εκτιμάται ως αναγκαία η βολιδοσκόπηση της εκατέρωθεν προσέγγισης για να αποφευχθούν μελλοντικές αρρυθμίες.

Σε σχέση με τους σιδηροδρόμους και τη Hellenic Train, o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βρέθηκε στη Ρώμη πριν λίγες μέρες και είχε σειρά επαφών με στελέχη της ιταλικής κυβέρνησης και της Ferrovie dello Stato, της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων της Ιταλίας, η οποία είναι μητρική της Hellenic Train. Τηρήθηκε σιγή ασυρμάτου για τα αποτελέσματα της επίσκεψης, με παραπομπή στις ανακοινώσεις που θα γίνουν μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Μελόνι.

Η Αθήνα ζητά να γίνουν επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού και της ποιότητας υπηρεσιών. Μεταξύ των ζητημάτων που τίθενται από την ιταλική πλευρά είναι ότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν τα έργα αναβάθμισης του δικτύου. Θεωρείται, πάντως, ότι το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι καλό και ότι υπάρχει θετική προσέγγιση και διάθεση για την επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων.

Κοινές προκλήσεις

Στην κατηγορία των ζητημάτων αιχμής στην μεσογειακή ζώνη, το μεταναστευτικό είναι αναμφισβήτητα ένα από τα ζητήματα αιχμής, στα οποία οι δύο χώρες καλούνται να διαχειριστούν κοινές προκλήσεις ως βασικές πύλες εισόδου των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη και ως υφιστάμενες την μεγαλύτερη πίεση. Επιπλέον, οι περιφερειακές προκλήσεις για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, με τις δύο χώρες να υπερασπίζονται τον ρόλο τους ως πυλώνες σταθερότητας.

Η συνδεσιμότητα για ενεργειακά δίκτυα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια εξελίσσεται σε κορυφαία προτεραιότητα, όπως έδειξε και το πρόσφατο black out στην Ισπανία, είναι επίσης τομέας υψηλής προτεραιότητας για τις δύο χώρες. Οι μεταφορές και η συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, καθώς υπάρχουν κοινές προκλήσεις από τις απειλές της κλιματικής κρίσης, είναι τομείς οι οποίοι έχουν αναβαθμισμένη προτεραιότητα.

Ενα κρίσιμο και δύσκολο ζήτημα είναι αυτό της ευρωπαϊκής άμυνας και συνολικά της αμυντικής συνεργασίας. Η Αθήνα παρακολούθησε με προσοχή την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Ρώμη. Η Αγκυρα διεκδικεί συμμετοχή στο νέο αμυντικό πρόγραμμα της Ευρώπης και αυτό κατέστη σαφές κατά την επίσκεψή του στην ιταλική πρωτεύουσα, όπου το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό, με πυκνές αναφορές σε συμφωνίες και συνεργασία στον αμυντικό, οικονομικό και ενεργειακό τομέα.

Η Αθήνα έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι η όποια συζήτηση για αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας σε σχέση με το πλαίσιο ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας δεν μπορεί να γίνει χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες και οι ανησυχίες όλων των κρατών - μελών και χωρίς να εξασφαλιστούν εγγυήσεις έναντι της τουρκικής προκλητικότητας .

Το θέμα της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων που διαμορφώνει η ασκούμενη αμερικανική οικονομική πολιτική είναι, επίσης, ένα από τα κεντρικά θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που θα συζητηθούν.

Διμερής συνεργασία

Οσον αφορά τις διμερείς σχέσεις, κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Ρώμη θα επιβεβαιωθεί ότι οι προοπτικές συνεργασίας είναι πολλές και ότι μπορούν να προκύψουν ενδιαφέρουσας και αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες. Το προηγούμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες πραγματοποιήθηκε το 2017 στην Κέρκυρα. Στη Ρώμη των πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

