Ανδρουλάκης: Χωρίς πολιτική αλλαγή, η χώρα δεν θα σηκώσει κεφάλι

Στην αρχή της ομιλίας του στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη της Κρήτης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης βράβευσε συμβολικά ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, την καθηγήτρια μουσικής Ελευθερία Καφετζάκη μητέρα 8 παιδιών και τη Χριστίνα Τόλια μητέρα ενός νέου με αναπηρία.

«Το ΠΑΣΟΚ τιμώντας την ιστορία του, την παράδοση του και την ιδεολογία του, βάζει στο προσκήνιο και θέτει ως πρώτη προτεραιότητα τις οικογένειες που προσπαθούν καθημερινά να αναθρέψουν τα παιδιά τους σε ένα δύσκολο οικονομικά περιβάλλον, που περιμένουν ένα καλύτερο σύστημα δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας, που θέλουν πραγματική προοπτική και ελπίδα στη ζωή τους. Αλλά και τους γονείς, -που όπως έχω πει πολλές φορές-, μας στέλνουν ένα συγκλονιστικό μήνυμα: τι θα κάνουν τα παιδιά τους, όταν αυτοί φύγουν από τη ζωή; Και μιλώ για τις οικογένειες που έχουν παιδιά, όπως η αγαπητή φίλη που βραβεύσαμε πριν από λίγο.

Γι’ αυτό πρέπει να επενδύσουμε σε δομές συμπερίληψης στην παιδεία, στην εργασία για να μπορούν αυτά τα παιδιά να ζήσουν με αυτονομία, αξιοπρέπεια και προοπτική» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Έθεσε στο επίκεντρο της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ τις δυνάμεις της εργασίας, της παραγωγής και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

«Το ΠΑΣΟΚ μιλά και αγωνίζεται για τους πολλούς, για τους αδύναμους, γι’ αυτούς που δίνουν με αξιοπρέπεια τη μάχη της καθημερινότητας να κρατήσουν όρθια την οικογένεια τους και να δώσουν στα παιδιά τους ελπίδα. Σε αυτούς απευθύνεται η Δημοκρατική Παράταξη και τους ζητά μαζί να δώσουμε τον αγώνα της νίκης και της πολιτικής αλλαγής. Χωρίς πολιτική αλλαγή, με τη σημερινή κυβέρνηση που υπηρετεί τους λίγους και ισχυρούς, η χώρα δεν θα σηκώσει κεφάλι. Και όταν έρθει η στιγμή να φύγουμε από την πλημμυρίδα των ευρωπαϊκών πόρων, τότε θα δούμε στην άμπωτη, την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας» τόνισε.

Περιέγραψε τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας: «στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι να πείσει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική και αν θέλετε κυβέρνηση, έχετε μόνο μία επιλογή, τη Νέα Δημοκρατία. Γι’ αυτό κλείστε τα μάτια στα ενοίκια, κλείστε τα μάτια στην ακρίβεια, κλείστε τα μάτια στην κατάσταση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας, κλείστε τα μάτια στα ακριβά τιμολόγια της ενέργειας, κλείστε τα μάτια στη διαφθορά, κλείστε τα μάτια στην καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κλείστε τα μάτια σας υποκλοπές, κλείστε τα μάτια στα Τέμπη και ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Με ανοιχτά τα μάτια ψηφίστε ΠΑΣΟΚ για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή, για να πάει η χώρα μπροστά και να τελειώσουμε με τη διαφθορά, την αλαζονεία του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε εκτενώς για τις ολιγοπωλιακές πρακτικές σε αρκετούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και τις επιπτώσεις της αισχροκέρδειάς τους στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ως προς το ζήτημα της ενέργειας, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «θέλουμε ΑΠΕ με χωροταξία, μακριά από γη υψηλής παραγωγικότητας, ΑΠΕ για τον κόσμο της παραγωγής και όχι για αυτούς που έμαθαν κάθε τρεις και λίγο να βρίσκουν ένα νέο “Ελ Ντοράντο” εις βάρος του ελληνικού λαού, αυτούς που υπηρετεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας».

Μίλησε για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ανάσχεση της ακρίβειας και αναρωτήθηκε με νόημα: «γιατί αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία τη θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή, όταν πήρε τη σχετική πρωτοβουλία το ΠΑΣΟΚ; Δεν έχει ούτε ένα ευρώ δημοσιονομικό κόστος. Μια Ενιαία Αρχή Καταναλωτών, στα ευρωπαϊκά πρότυπα, θα ενημερώνει κάθε μέρα τους πολίτες ποιες πολυεθνικές κερδοσκοπούν στην πλάτη τους, πουλώντας το ίδιο προϊόν σε πολλαπλάσια τιμή στην Ελλάδα απ’ ότι σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Έτσι θα γυρνούσατε την πλάτη σε αυτές πολυεθνικές. Και τότε να είστε σίγουροι ότι δε θα είχαν το θράσος να βάζουν το χέρι τους τόσο βαθιά στην τσέπη σας».

Αναφερόμενος στα τοπικά προβλήματα της Κρήτης, στάθηκε στο πρόβλημα της λειψυδρίας τονίζοντας ότι «τα πεπραγμένα του επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας συνοψίζονται σε έργα ημιτελή και σχεδιασμένα μακριά από τις σημερινές ή αυριανές κλιματικές συνθήκες. Εμείς θέλουμε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, να σχεδιάσουμε πέρα από τα σχέδια των Ολλανδών. Ωραία είναι αυτά που προτείνουν, αλλά εμείς θα αποφασίσουμε. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό σε όλη την Ελλάδα. Και ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί αυτό το κρίσιμο ζήτημα είναι η αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες».

Ως προς το ΠΔ194/2025 και τις αντιδράσεις χιλιάδων μικροϊδιοκτητών των οποίων ευτελίζεται η περιουσία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέδειξε: «την ώρα που στα μεγάλα αστικά κέντρα η αύξηση των ενοικίων αποτελεί τεράστιο κοινωνικό ζήτημα, έρχεται ένα Προεδρικό Διάταγμα που λέει στον ελληνικό λαό: “δεν υπάρχουν πια τα οικόπεδά σας κύριοι, δεν μπορείτε να χτίσετε”. Ξαφνικά τα κάνει η Νέα Δημοκρατία αγροτεμάχια. Φτάνει πια με την κοροϊδία. Φτάνει πια με την κοροϊδία και την περιφρόνηση. Και δεσμεύομαι κι εδώ από το Ηράκλειο ότι δε θα επιτρέψουμε αυτή την τεράστια κοινωνική αδικία εις βάρος χιλιάδων μικροϊδιοκτητών στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων».

Έκανε ειδική αναφορά στους σεισμόπληκτους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου, που τόσα χρόνια μετά τον σεισμό παραμένουν “αόρατοι”.

«Εμείς επενδύουμε σε ένα λειτουργικό κράτος με υπηρεσίες κοντά στον πολίτη. Ένα κράτος που κάθε υπουργός μπαίνει μόνος του στο υπουργείο με λιγοστούς συνεργάτες. Και όχι ένα κράτος που συνεχώς αλλάζει διοίκηση και στρατηγική. Δεν μπορεί αυτό το κράτος μακροπρόθεσμα να αντέξει. Πρέπει, λοιπόν, εμείς ως Σοσιαλιστές να οικοδομήσουμε ένα άλλο λειτουργικό κράτος δίπλα στον πολίτη» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στα έργα υποδομών στο νησί, επισήμανε ότι ο ΒΟΑΚ πρέπει να φτάσει από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία, χωρίς να αφήνει καμία γωνιά του νησιού έξω από την αναπτυξιακή τροχιά του αύριο. Ενώ για το αεροδρόμιο στο Καστέλλι ανέδειξε ότι η μείωση του προϋπολογισμού είχε αποτέλεσμα να κατασκευάζεται ένα περίκλειστο αεροδρόμιο χωρίς συνοδά έργα, οδικές συνδέσεις και αντιπλημμυρική θωράκιση.

Κλείνοντας επισήμανε για την υπόθεση της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: «ο κ. Μητσοτάκης κράδαινε στη Βουλή ανακοίνωση της αναδόχου εταιρείας ότι το έργο συνεχίζεται. Πώς γίνεται το έργο να συνεχίζεται χωρίς το καλώδιο στη θάλασσα, μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Θέλω, λοιπόν, και εδώ από την Κρήτη να ρωτήσουμε ξανά τον κ. Μητσοτάκη: υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου; Δεν είναι μόνο τα 650 εκατομμύρια ευρώ, είναι η εθνική μας αξιοπρέπεια, που κοστίζει στην ψυχή και την καρδιά του ελληνικού λαού. Θέλουμε να γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα, διότι αν δεν υλοποιηθεί το έργο, δεν θα πρόκειται για μια αποτυχημένη οικονομική επένδυση, αλλά για νίκη του διεθνούς ταραξία, που θέλει να μην υλοποιούμε το έργο, γιατί δεν σέβεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το μήνυμα της χώρας μας πρέπει»

Πηγή: skai.gr

