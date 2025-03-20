Η άμεση παραπομπή του πρώην υφυπουργού στο δικαστικό συμβούλιο είναι συνταγματική, στοιχειοθετημένη και εγγυάται την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως ανέπτυξε στο σκεπτικό της η εισηγήτρια της ΝΔ στην Προανακριτική, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη

Το αίτημα Τριαντόπουλου για άμεση παραπομπή του στο δικαστικό συμβούλιο είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα, εγγυάται την πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών από ανώτατους δικαστικούς, χωρίς κομματικές αντιπαραθέσεις, και βασίζεται στην εισαγγελική διάταξη την οποία επικαλέστηκαν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση της Προανακριτικής Επιτροπής.

Αυτά τόνισε, σύμφωνα με πληροφορίες, η εισηγήτρια της πλειοψηφίας, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, αναπτύσσοντας τρία βασικά επιχειρήματα υπέρ της αποδοχής της πρότασης του πρώην υφυπουργού, κατά τη σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση της επιτροπής στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας:

1) Απέκρουσε τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι ενδεχόμενη άμεση παραπομπή δεν συνάδει με το Σύνταγμα, τονίζοντας πως το αίτημα Τριαντόπουλου είναι «απολύτως συμβατό με τις προβλέψεις του άρθρου 86 του Συντάγματος» περί ποινικής μεταχείρισης κυβερνητικών στελεχών, αλλά και με τον Κανονισμό της Βουλής. Η κ. Καραμπατσώλη υπενθύμισε μάλιστα πως η συνταγματικά ορισμένη αποστολή της επιτροπής είναι η σύνταξη πορίσματος, με το οποίο θα εισηγείται στην Ολομέλεια την άσκηση ή μη δίωξης σε βάρος του πρώην υφυπουργού. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι η επιτροπή δεν έχει τη δικαιοδοσία να κρίνει την ενοχή κάποιου, αλλά απλά να κρίνει ως προς τη συνδρομή απλών ενδείξεων για την κίνηση ποινικής δίωξης.

2) Επισήμανε ότι για τη διαχείριση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών, για την οποία ελέγχεται ο κ. Τριαντόπουλος, έχει ήδη ασκηθεί δίωξη σε τέσσερα μη πολιτικά πρόσωπα και θύμισε στην αντιπολίτευση πως οι ίδιοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, στη σελίδα 16 του αιτήματός τους για σύσταση Προανακριτικής, υποστήριζαν ακριβώς ότι αν ο κ. Τριαντόπουλος δεν ήταν υφυπουργός θα είχε ήδη παραπεμφθεί μαζί με αυτούς τους τέσσερις κατηγορούμενους.

Η κ. Καραμπατσώλη σημείωσε μάλιστα ότι για τους τέσσερις διωκόμενους έχει ήδη ολοκληρωθεί προκαταρκτική εξέταση εισαγγελέα εφετών. «Από τη στιγμή που ήδη έχει ασκηθεί δίωξη στα φυσικά πρόσωπα με βάση το συγκεκριμένο αποδεικτικό υλικό, εισηγούμαστε ότι δεν συντρέχει λόγος να προβούμε σε άλλες ανακριτικές πράξεις, πέρα από αυτές στις οποίες προέβη η εισαγγελέας εφετών, και προτείνουμε στην Ολομέλεια την άσκηση της ποινικής δίωξης ώστε η υπόθεση του πρώην υφυπουργού να παραπεμφθεί στο δικαστικό συμβούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κ. Καραμπατσώλη.

Η εισηγήτρια της πλειοψηφίας πρόσθεσε ότι το αποδεικτικό υλικό που έχει διαβιβαστεί, όπως αυτό έχει αναλυθεί διεξοδικά στην εισαγγελική διάταξη, είναι επαρκές ως προς τη συνδρομή των απαιτούμενων απλών ενδείξεων, που καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από το δικαστικό συμβούλιο.

3) Η εισηγήτρια υπογράμμισε ακόμα ότι με δεδομένο το πάνδημο αίτημα να χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία των Τεμπών, το δικαστικό συμβούλιο «εγγυάται την πλήρη και εξονυχιστική διερεύνηση όλων των πτυχών» της υπόθεσης, καθώς στελεχώνεται από πέντε ανώτατους δικαστές, οι οποίοι θα επιλεγούν με διαφάνεια, μέσω δημόσιας κλήρωσης. Κατέρριψε, δε, τις αιτιάσεις ότι το δικαστικό συμβούλιο δεν θα μπορεί να κάνει ουσιαστική δουλειά, εξηγώντας πως ο αρεοπαγίτης που θα κληρωθεί ως ανακριτής δεν έχει «κανέναν απολύτως περιορισμό σε σχέση με την ανακριτική του δικαιοδοσία» και απολαμβάνει όλες τις ανακριτικές δυνάμεις που έχει η Προανακριτική επιτροπή.

Η κα Καραμπατσώλη σημείωσε, τέλος, ότι με την άμεση παραπομπή στο δικαστικό συμβούλιο ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος δέχεται να παρακαμφθεί ένα στάδιο το οποίο, με πολιτικούς όρους, θα ήταν υπέρ του, λόγω της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.