Γερουλάνος: Τεχνητές εντάσεις που δεν αφορούν κανέναν, ουδόλως βοηθούν

«Το ΠΑΣΟΚ βγήκε ενισχυμένο από το debate επειδή αποδείξαμε ότι μπορούμε να συνομιλούμε, παρά τις διαφωνίες μας, με συντεταγμένο και πολιτισμένο τρόπο.

Ουδείς δικαιούται να υπονομεύσει αυτό που καταφέραμε. Τεχνητές εντάσεις που δεν αφορούν κανέναν ουδόλως βοηθούν», σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος για τις καταγγελίες του Χάρη Δούκα ότι δέχεται πόλεμο λάσπης από συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη και τη διάψευση αυτών των ισχυρισμών εκ μέρους του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Γερουλάνος τόνισε ότι «απαιτείται σοβαρότητα και αίσθημα ενότητας από όλους. Στην πράξη. Όχι, στα λόγια. Και να σκεφτόμαστε όλες και όλοι ότι τη Δευτέρα, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της κάλπης την Κυριακή, στο ίδιο κόμμα θα είμαστε. Το οφείλουμε στην Παράταξη, το οφείλουμε στην Πατρίδα».

Πηγή: skai.gr

