Του Γιάννη Ανυφαντή

Στα ύψη ανέβηκε το θερμόμετρο στην αίθουσα της Ολομέλειας μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Μαρκόπουλου με αφορμή το δηκτικό σχόλιο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για «παλικαράδες» εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενη στους βουλευτές της πλειοψηφίας που κατέθεσαν ερώτηση στον Κωστή Χατζηδάκη για τα κόκκινα δάνεια.

«Είναι ψηφισμένοι από τον ελληνικό λαό», απάντησε σε έντονο ύφος ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και αντιστρέφοντας τα βέλη έκανε λόγο για «διορισμένους» βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας. «Πρόσωπο για τις βρώμικες δουλειές» χαρακτήρισε τον Δ. Μαρκόπουλο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον πως συμπεριφέρεται σαν «γυμνοσάλιαγκας». Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διαμαρτυρήθηκε πως δέχεται bullying από την πρόεδρο της Πλεύσης, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη να επιχειρεί να δράσει πυροσβεστικά, καλώντας τους να σταματήσουν και ζητώντας να διαγραφούν οι χαρακτηρισμοί από τα πρακτικά.

Ενδεικτικός της έντασης που επικράτησε είναι ο παρακάτω διάλογος:

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Eπειδή εγώ δεν είμαι σαν τους 11 παλικαράδες…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ψηφισμένοι από τον ελληνικό λαό. Εσύ έχεις διορίσει όλη σου την παρέα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε ποιον μιλάτε έτσι;

Γ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κ. Μαρκόπουλε θα έχετε το λόγο στη δευτερολογία σας. Σας παρακαλώ μη λέγονται αυτά.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συνεχίστε, σας έχει καμαρώσει ολόκληρη η ελληνική Βουλή να επιχαίρετε για την “γουρλίδικη” επιτροπή των Τεμπων.

- Φωνές από κάτω –



ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ήρθατε να μου πείτε ότι η γιαγιά μου ήταν καθηγήτρια του πατέρα σας, γιατί τότε γλείφατε. Εγώ ουδέποτε συμπεριφέρθηκα σα γυμνοσάλιαγκας. Το πρόσωπο που αναλαμβάνει την βρώμικη δουλειά για τα Τέμπη και σας μαζέψανε. Και τώρα θα σας μαζέψουνε… τον ποιον επιλέγεις, δείχνεις ποιος είσαι.

- Φωνές από κάτω -

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όλο αυτό ξεκίνησε από το ερώτημα πού είναι ο Χατζηδάκης, μεθόδους παρακράτους στη ΝΔ, όλο αυτό το μπούλινγκ και φίμωσης πολιτικού αντιπάλου και αρχηγού, συνέβη, γιατί ενοχλούμε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μας ασκεί μπούλινγκ η κυρία!

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να με μαζέψει λέει…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τα πάρετε; Έχουμε και δουλειές

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε δουλειές ή δουλίτσες;;;;

Πηγή: skai.gr

