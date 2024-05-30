Από τον χθεσινό θρίαμβο του Ολυμπιακού δεν θα μπορούσε να μην ξεκινήσει ο συνιδρυτής του κόμματος «ΚΟΣΜΟΣ», Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος μετέφερε τα συγχαρητήριά του στον πρόεδρο, στους παίκτες και φυσικά σε όλον τον κόσμο των «ερυθρολεύκων» για την κατάκτηση του Conference League.

Αναφορικά με τη μάχη των Ευρωεκλογών και τον κίνδυνο αποχής, ο κ. Κόκκαλης σχολίασε πως ο κόσμος έχει μεγάλη δυσπιστία απέναντι στις «ελίτ που κυβερνάνε», πράγμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, με σκοπό «να δείξουμε ότι η Ευρώπη έχει έντονο κοινωνικό πρόσωπο».

«Το κρίσιμο ερώτημα είναι για τη συμμαχία που σχηματίζεται ανάμεσα στην κ. Φον ντερ Λάιεν, την κ. Λεπέν και την κ. Μελόνι. Υπάρχει ο κίνδυνος να δούμε μια Ευρώπη των Κρατών κι όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πολύ πιο σκληρή, ρατσιστική και μισογυνιστική Ευρώπη», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας για τη δική του παράταξη:

«Εμείς είμαστε ένα καινούργιο κόμμα, έχουμε κάνει έναν αγώνα έντιμο, με σκοπό να φέρουμε σε Ελλάδα και Ευρώπη περισσότερο πράσινο. Για μένα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η προοδευτική συμμαχία ανάμεσα σε Σοσιαλιστές, Αριστερά, Πράσινους και Φιλελεύθερους».

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασσελάκη, απάντησε ότι «μπορεί να είπα δεν μου ταιριάζει, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε», δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι «η χώρα έχει ανάγκη μια στιβαρή και νηφάλια αντιπολίτευση».

«Είναι προφανές ότι η χώρα είναι αθωράκιστη και ότι το σύνολο των υποδομών μας είναι ανέτοιμο να αντιμετωπίσει αυτό που ξέρουμε ότι έρχεται. Έχουμε 52 βαθμούς στο Νέο Δελχί των 32 εκατομμυρίων, το Μεξικό συντηρείται με 20 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς νερό. Αντί λοιπόν να κάνουμε ουρανοκατέβατα κέρδη για λίγους, πρέπει να κάνουμε ουρανοκατέβατα κέρδη για όλους».

Τέλος, ο κ. Κόκκαλης αναφέρθηκε και στο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το οποίο ανέρχεται στα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα, «με στόχο να στηρίξει τη μετάβαση των πιο ευάλωτων, όσων δεν μπορούν να μπουν στο "Εξοικονομώ" ή δεν μπορούν να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα».

«Δεν είναι πολύ, είναι όμως στοχευμένο να καλύψει την αύξηση της τιμής του άνθρακα. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός ακόμα, όπως δεν υπάρχει σχεδιασμός ούτε για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ούτε και για την ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών, όπως Θεσσαλίας και Έβρου», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

