Κύπρος: Στα κατεχόμενα για τα 50 χρόνια της τουρκικής εισβολής και ο ηγέτης του CHP

Από τις 18 Ιουλίου θα βρεθεί στα κατεχόμενα και o πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε την Τρίτη. Ο Οζέλ και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματός του θα παραστούν στους εορτασμούς για τα «50χρονα της ειρηνευτικής επιχείρησης» στις 20 Ιουλίου, όπως αποκάλεσε προκλητικά τον Αττίλα Ι.

Ο ηγέτης του CHP μάλιστα... φάνηκε να παραφράζει τον Πάπα πριν επισκεφθεί τα κατεχόμενα για την επέτειο του Αττίλα Ι. «Ειρήνη στο σπίτι, ειρήνη στο νησί, ειρήνη στον κόσμο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Οζέλ, θυμίζοντας το «Urbi et orbi» την παπική ευλογία που σημαίνει «στην πόλη (εννοείται της Ρώμης) και στην οικουμένη»,

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο στα κατεχόμενα θα βρίσκεται επίσης ο Ταγίπ Ερντογάν, ο αρχηγός του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελί και πλειάδα μελών των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο Οζέλ αρνήθηκε την πρόσκληση του Τούρκου προέδρου να μεταβούν μαζί με το ίδιο αεροσκάφος.

Ο πρόεδρος του CHP βρίσκεται την Τετάρτη στο Σαράγεβο.

