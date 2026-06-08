Σόφι Τέρνερ: Η νευρική κρίση πριν τα 30 και οι αιχμές για τη ζωή μετά τον Τζο Τζόνας

Η Σόφι Τέρνερ μίλησε για τη δύσκολη μετάβαση από τη δεκαετία των 20 στα 30, αποκαλύπτοντας ότι πέρασε μια μικρή νευρική κρίση, ενώ αναφέρθηκε και σε προσωπικές εμπειρίες που φαίνεται πως συνδέονται με την περίοδο μετά τον χωρισμό της από τον Τζο Τζόνας.

Η 30χρονη ηθοποιός και ο 36χρονος τραγουδιστής χώρισαν το 2023, έπειτα από τρία χρόνια γάμου, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2024. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες και στο παρελθόν βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας έντονης διαμάχης για την επιμέλεια των παιδιών τους.

Σε συνέντευξή της στην «Telegraph», η Σόφι Τέρνερ αναφέρθηκε στη δεκαετία που άφησε πίσω της, κάνοντας λόγο για μια περίοδο γεμάτη ένταση, αλλαγές και προσωπικές δοκιμασίες. «Όλες οι καλύτερές μου φίλες είναι στην ηλικία μου, πήγαμε μαζί σχολείο και έχουμε μια χρονιά γεμάτη με γενέθλια. Είμαστε, απλώς, τόσο χαρούμενες που βγήκαμε από το χάος της ηλικίας των 20», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε: «Καθεμία από εμάς είχε μια μικρή νευρική κρίση, αλλά τώρα όλες νιώθουμε πραγματικά θετικά. Ήμουν έτοιμη να αφήσω πίσω μου αυτή τη δεκαετία της ζωής μου».

Η ηθοποιός μίλησε και για το πώς ορισμένοι ρόλοι τη βοήθησαν να επεξεργαστεί δύσκολες προσωπικές εμπειρίες. Χωρίς να κατονομάσει τον Τζο Τζόνας, αναφέρθηκε στην ταινία «Trust», εξηγώντας ότι η ιστορία της ηρωίδας της είχε για εκείνη ιδιαίτερο βάρος. «Έκανα μια ταινία που λέγεται “Trust”, για ένα κορίτσι που έπρεπε να κρυφτεί επειδή τη χειραγωγούσε ένας άνδρας με τον οποίο είχε αποκτήσει παιδί και έπρεπε να προστατεύσει το παιδί της. Εκείνη είχε προσωπικά πράγματα να επεξεργαστεί και ένιωσα ότι ήταν μια ευκαιρία να το κάνω κι εγώ», ανέφερε.

Sophie Turner reveals she had a 'mini-breakdown' about turning 30 as she reflects on the 'mess of my 20s' and hints at 'manipulation' by ex Joe Jonas over bitter custody row https://t.co/vBPvIFCNiW — Daily Mail (@DailyMail) June 8, 2026

Οι δηλώσεις της έρχονται λίγο μετά τις σπάνιες αναφορές του Τζο Τζόνας στη ζωή του ως πατέρας μετά τον χωρισμό. Ο τραγουδιστής, μιλώντας στο podcast «Hey Jonas», είπε: «Είμαι single dad και μεγαλώνω τα παιδιά μου μαζί με τη μητέρα τους. Νομίζω ότι τα παιδιά μου μου έδωσαν ξανά σκοπό στη ζωή μου».

Παρά την ένταση που είχε δημιουργηθεί μετά τον χωρισμό τους, η Σόφι Τέρνερ είχε μιλήσει με σεβασμό για τον πρώην σύζυγό της στη «Vogue» το 2024. «Νομίζω ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να το βρούμε. Ο Τζο είναι ένας υπέροχος πατέρας για τα παιδιά μας και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να ζητήσω», είχε δηλώσει τότε.

Σήμερα, η Σόφι Τέρνερ φαίνεται να έχει στρέψει την προσοχή της στη νέα φάση της ζωής και της καριέρας της. Η ηθοποιός βρίσκεται στα γυρίσματα της νέας σειράς «Tomb Raider», όπου θα υποδυθεί τη Λάρα Κροφτ, έναν ρόλο που έχουν συνδέσει με το όνομά τους στο παρελθόν η Αντζελίνα Τζολί και η Αλίσια Βικάντερ.

Πηγή: skai.gr

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