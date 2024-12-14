Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, το προεδρείο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες οι οποίες δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με πέρυσι.

«Έχουμε πλήρη συναίσθηση της συγκυρίας και των ευθυνών που απορρέουν από αυτή παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις μας για τα εξοπλιστικά προγράμματα που σχεδιάζει για το μέλλον η κυβέρνηση αλλά και τα σοβαρότατα ελλείμματα που υπάρχουν σήμερα στις ένοπλες δυνάμεις με ευθύνη της», όπως αναφέρεται από την Κουμουνδούρου, ενώ προστίθεται:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι και παραμένει η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας σύμφωνα με τη λαϊκή ετυμηγορία. Κρίνουμε κάθε φορά με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας και απαιτούμε από την κυβέρνηση, λογοδοσία και διαφάνεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.