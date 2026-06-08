Ένας 24χρονος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει την 20χρονη αδερφή του μετά από μεταξύ τους επεισόδιο που καταγγέλθηκε ότι έγινε το πρωί της Κυριακής, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Ο 24χρονος, που συνελήφθη, φέρεται κατά την ίδια καταγγελία να άσκησε βία και κατά του σκύλου της γυναίκας όταν εκείνος επενέβη για να την προστατεύσει.

Σε βάρος του 24χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Πηγή: skai.gr

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