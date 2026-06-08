ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις για τη φερόμενη εμπλοκή συγγενών του Ευθ. Μπακογιάννη στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Η παραίτηση με την επίκληση "προσωπικών λόγων" και "επιστροφής σε ακαδημαϊκά καθήκοντα" και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων, δεν κλείνει το θέμα ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί», σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκε πως ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπαστάυρου έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Μπακογιάννη.

Στην επιστολή του, ανέφερε τα εξής:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προσωπικούς λόγους και αφού έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου, πλέον δύναμαι να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Θα συνεχίσω να υπηρετώ με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον, με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Χωρικός Σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διαδικασία απαιτηθεί ώστε να είναι ομαλότερη η μετάβαση της ανάληψης των καθηκόντων από το νέο Γενικό Γραμματέα, καθώς και της διασφάλισης της συνέχειας στο έργο και στις υποχρεώσεις της Γενικής Γραμματείας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρωθυπουργό και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη στήριξη και την ευκαιρία που μου έδωσαν να υπηρετήσω τα θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, τους συνεργάτες του γραφείου μου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την πίστη ότι μπορούμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα, το προσωπικό του υπουργείου και όλες τις υπηρεσίες για τη συμβολή και τη συνεργασία τους στην υλοποίηση των

στόχων και των έργων που είχαμε αναλάβει».

Πηγή: skai.gr

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