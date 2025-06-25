Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη, με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε την αξιοπιστία της Ελλάδας ως εταίρου και συμμάχου εντός του NATO στην Ανατολική Μεσόγειο και τη σημασία που αποδίδει στο ρόλο της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις προσπάθειες των ΗΠΑ για αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αμφότεροι τόνισαν τη βούλησή τους για την ενίσχυση των στρατηγικών διμερών σχέσεων.

Έμφαση δόθηκε στη σημασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας, ως μέσου για την προώθηση της σταθερότητας και ανάπτυξης.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί την Ελλάδα στο προσεχές μέλλον.

