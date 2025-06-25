Κανονική λειτουργία της Προανακριτικής για Καραμανλή ζητά το ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με την ίδια συνταγή όπως και στην προανακριτική επιτροπή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο αναμένεται να προσέλθουν σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση της προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, οι τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη και Γιώργος Μουλικιώτης που σηκώνουν το βάρος της εκπροσώπησης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής.

Το ΠΑΣΟΚ σταθερά ζητά την τήρηση του γράμματος και του νόμου του Συντάγματος, την κανονική λειτουργία της Προανακριτικής Επιτροπής με την κλήση μαρτύρων που θα συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης και επιμένουν να ξορκίζουν fast track διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από την πλειοψηφία στην περίπτωση Τριαντόπουλου.

Στελέχη της πράσινης παράταξης έλεγαν με νόημα ότι στην προηγούμενη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, στην περίπτωση του υφυπουργού πολιτικής Προστασίας υπήρχε πόρισμα δικαστικού λειτουργού που η Κυβέρνηση επικαλούνταν ότι επαρκεί να στοιχειοθετήσει την κατηγορία, γεγονός που το ΠΑΣΟΚ δεν αποδέχτηκαν. Στην περίπτωση Καραμανλή σημειώνουν η Κυβέρνηση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο πόρισμα «ως φύλλο συκής» ώστε να πετύχει μια fast track διαδικασία απευθείας παραπομπής στο δικαστικό συμβούλιο χωρίς διερεύνηση στοιχείων και εξέταση μαρτύρων.

ΟΠΕΚΕΠΕ- Εξεταστική ή Προανακριτική από το ΠΑΣΟΚ

Από την Χαριλάου Τρικούπη αναμένουν την κατάθεση της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή, τις επόμενες ώρες προκειμένου να ξεκινήσει η μελέτη από την νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Το βάρος αναμένεται να σηκώσει και αυτή τη φορά ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του κόμματος Χρήστος Κακλαμάνης. Αυτή την ώρα όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι από εξεταστική μέχρι προανακριτική επιτροπή για τους υπουργούς στους οποίους «σκόνταψε» η Ευρωπαϊκή εισαγγελία και στέλνει την δικογραφία στη Βουλή. Ωστόσο απαραίτητη για την Χαριλάου Τρικούπη είναι η μελέτη και η συλλογή στοιχείων από την δικογραφία για να αποφασίσουν το επόμενο κοινοβουλευτικό βήμα.

Ο Ανδρουλάκης στις Βρυξέλλες

Επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες.

Στις 17:00 ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με την επικεφαλής της ευρω-ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, ενώ την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025 στις 9:00 θα συμμετάσχει στις εργασίες της προσυνόδου των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος με την ατζέντα να περιλαμβάνει συζήτηση για την ασφάλεια την άμυνα και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή

