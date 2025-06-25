«Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ως χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο χαιρετίζουμε την κατάπαυση του πυρός που πέτυχε ο πρόεδρος Τραμπ μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, επιτρέψτε μου όμως να πω ότι η λύση πρέπει να βρεθεί μόνο μέσω της ενεργούς διπλωματίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την είσοδό του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης «είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε επίσης την άλλη πτυχή αυτής της κρίσης στην περιοχή. Είναι αναγκαίο να επιβληθεί μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, για να δρομολογηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την επίλυση του προβλήματος της αστάθειας στην περιοχή».

Μιλώντας για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ επισήμανε ότι «είναι σημαντικό ότι έχουμε συμφωνήσει όλοι στην αύξηση των αμυντικών μας δαπανών. Είμαι σθεναρός υπέρμαχος της ανάγκης της Ευρώπης να ενισχύσει τις δαπάνες της για τη συλλογική άμυνα της συμμαχίας. H Ελλάδα δαπανά πάνω από το 3% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες και έχουμε υπερβεί το όριο του 2%. Ακόμα και τη δύσκολη περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης. Οι αποφάσεις της Συνόδου θα ληφθούν. Ευελπιστώ ότι όλοι θα αναλάβουν το μερίδιό τους, γιατί εν τέλει πρόκειται για μια συμμαχία που βασίζεται στην κατανομή του μεριδίου της ευθύνης και της εμπιστοσύνης».

«Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε να δαπανήσουμε τα επόμενα 12 χρόνια πάνω 25 δισ. ευρώ. Θα ξεπεράσουμε λοιπόν το όριο, αλλά ο στόχος της Συμμαχίας είναι να υπάρχει ίση κατανομή του βάρους και να μην υπάρχουν διαφορές. Αυτός ο στόχος πρέπει να είναι δεσμευτικός και να είναι δεσμευτικός για όλα τα 32 μέλη της Συμμαχίας».

