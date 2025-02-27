Συναντήσεις Γεραπετρίτη στο Κογκρέσο: Διακομματική στήριξη στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων και η διερεύνηση τρόπων για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών που πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην Ουάσιγκτον.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας πραγματοποίησε την Τετάρτη στοχευμένες επαφές με Αμερικανούς νομοθέτες που έχουν επιρροή σε επιτροπές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη γεωγραφική περιφέρεια της χώρας μας. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων διαπιστώθηκε η διακομματική στήριξη που απολαμβάνουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο Κογκρέσο.

Ειδικότερα, την Τετάρτη συναντήθηκε με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις, και την επικεφαλής των Δημοκρατικών Τζιν Σαχίν. Επιπλέον, επισκέφτηκε τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Μπράιαν Μαστ που προεδρεύει στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή, καθώς και τον Δημοκρατικό αντιπρόεδρο Γκρέγκορι Μικς.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, δόθηκε έμφαση στη προώθηση της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, καθώς και στην ανάδειξη του κρίσιμου γεωπολιτικού ρόλου που επιτελεί ως στρατηγικός ενεργειακός κόμβος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Επίσης, συζητήθηκε ο ρόλος που διαδραματίζει η χώρα μας ως ένας αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Αμερικανοί νομοθέτες έδειξαν ενδιαφέρον και θέλησαν να ενημερωθούν για την πρόσφατη περιοδεία του Έλληνα υπουργού στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς και για την επίσκεψη του στη Συρία. Ο υπουργός Εξωτερικών θα συνεχίσει την Πέμπτη τις επαφές του στην Ουάσιγκτον, όπου θα έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί τους γερουσιαστές Κρις Βαν Χόλεν και Κόρι Μπούκερ που είναι μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

