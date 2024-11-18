Συνάντηση Αλ.Τσίπρα με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ Volker Türk

O Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε σήμερα με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Volker Türk, με τον οποίο συνομίλησαν για τη σημασία που έχει η προστασία των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων σε μια παγκόσμια οικονομία όπου οι ανισότητες και η φτώχεια εντείνονται.

Αναφέρθηκαν ειδικότερα στην ανάπτυξη της «οικονομίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων» που αποτελεί μια νέα προσέγγιση του ΟΗΕ για προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της εργασίας και της επιχειρηματικότητας με τρόπο που να προστατεύει τα οικονομικά και ατομικά δικαιώματα των πολιτών.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας καλωσόρισε τη στάση του ΟΗΕ στην Παλαιστίνη υπέρ της άμεσης κατάπαυσης πυρός με επιστροφή των ομήρων.

Χαιρέτισε επίσης τη σταθερή στάση του Ύπατου Αρμοστή απέναντι στη ρητορική μίσους κατά των ξένων και υπέρ μιας αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής που να βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αντιμετώπιση των δικτύων διακινητών.

Τέλος, ενημέρωσε τον Ύπατο Αρμοστή για την κατάσταση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και ειδικότερα για την υπόθεση των υποκλοπών και του ναυαγίου της Πύλου.

