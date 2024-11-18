Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου πραγματοποιούνται οι εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για την ανάδειξη προέδρου. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8:00 π.μ. και θα κλείσουν στις 7:00 μ.μ.

Διαβάστε την εγκύκλιο του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη προέδρου στις εκλογές

Αναλυτικά όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διαδικασία:

1. Πώς ψηφίζω για Πρόεδρο;

Δικαίωμα ψήφου έχουν ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ από την ηλικία των 15 ετών και άνω, που είτε είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, είτε εγγραφούν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου, επιτόπου στα εκλογικά τμήματα.

2. Πότε ψηφίζω;

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2024, από τις 8.00 π.μ. μέχρι και τις 7.00 μ.μ.

3. Πού ψηφίζω;

Έχουν οριστεί εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Όσοι είναι ήδη μέλη και όσοι εγγραφούν την ημέρα της ψηφοφορίας μπορούν να ψηφίσουν σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ακόμη κι αν βρίσκονται εκτός της εκλογικής τους περιφέρειας.

4. Τι πρέπει να έχω μαζί μου;

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο Υγείας.

Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ορίζεται καταβολή εκλογικής συνδρομής 3 ευρώ.

Πολίτες άλλων χωρών, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών ή μετανάστες και όσοι είναι κάτω των 17 οφείλουν να επιδείξουν νόμιμο έγγραφο που να προκύπτει ταυτοπροσωπία τους, καθώς και ο ΑΜΚΑ τους.

5. Πώς ψηφίζω από το εξωτερικό;

Για τους κατοίκους εξωτερικού η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, από το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις 23.59 μέχρι τις 19.00 ώρα Ελλάδος της Κυριακής 24 Νοεμβρίου. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη και όσοι εγγραφούν ως μέλη μέχρι και την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στις 14.00 ώρα Ελλάδας.

