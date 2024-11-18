Επίσκεψη με σημαντική στόχευση πραγματοποιεί στις ΗΠΑ ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κώτσηρας. Ο υφυπουργός Εξωτερικών πραγματοποιεί συναντήσεις με ομογενειακούς φορείς και προωθεί τη συνεργασία της ελληνοαμερικανικής ακαδημαϊκής, επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας με την Ελλάδα.

Στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κώτσηρας συμμετείχε στο 34ο Ετήσιο Δείπνο Υποτροφιών του Συλλόγου Ελλήνων Δικηγόρων Νέας Υόρκης. Οι Ελληνοαμερικανοί δικηγόροι, όπως δήλωσε σε ανάρτησή του, «αποτελούν ένα εξαιρετικά δραστήριο κομμάτι της Διασποράς μας, που συμβάλλει στις άριστες σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ. Η χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές της νομικής είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία».

Δεύτερος σταθμός της επίσκεψής του υφυπουργού Εξωτερικών ήταν η Φιλαδέλφεια, όπου η ομογένεια του επιφύλαξε θερμή υποδοχή. Ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι «ο πολιτισμός και η ιστορία μας έχουν αφήσει ανεξίτηλα το στίγμα τους στην πόλη. Το ελληνικό στοιχείο παραμένει ζωντανό ως τις μέρες μας, λειτουργεί ως γέφυρα φιλίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, διαφυλάσσοντας τις αξίες και τις παραδόσεις μας».

Στην Αστόρια, ο υφυπουργός Εξωτερικών εκκλησιάστηκε στον ναό του Αγίου Δημητρίου, επισκέφθηκε το σχολείο του Αγίου Δημητρίου και συνομίλησε με Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες. Τα πολυάριθμα ελληνικά εστιατόρια και παντοπωλεία της Αστόριας προβάλλουν, όπως ανέφερε, τα ελληνικά προϊόντα και την ελληνική διατροφή, προωθούν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών μας και φέρνουν τους λαούς μας πιο κοντά. Σε συνάντηση με στελέχη του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ με όχημα τη Διασπορά.

Όπως τονίζει ο υφυπουργός στην ανάρτησή του, «οι Ελληνοαμερικανοί διαπρέπουν σε κάθε τομέα. Το επιχειρηματικό, επενδυτικό και επαγγελματικό περιβάλλον στην Ελλάδα βελτιώνεται διαρκώς. Χτίζουμε δίκτυα επικοινωνίας των επιστημόνων και επιχειρηματιών της Διασποράς και τους ενθαρρύνουμε να συνδεθούν με την Ελλάδα».

Ενίσχυση ελληνικών εδρών και επιστημονική διπλωματία

Ο κ. Κώτσηρας συναντήθηκε με δημοσιογράφους των ομογενειακών μέσων ενημέρωσης, τους οποίους ενημέρωσε για θέματα του Απόδημου Ελληνισμού, υπό το φως και της παρουσίασης, προ δύο εβδομάδων, του Στρατηγικού Σχεδίου του υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024-2027.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον σχεδιασμό του υπουργείου Εξωτερικών για την ανάπτυξη της επιστημονικής διπλωματίας και τη δικτύωση της επιστημονικής διασποράς. «Είναι ένα σημαντικό εγχείρημα που θέλει επιμονή και μεγάλη προσπάθεια και τα οφέλη θα είναι τεράστια» ανέφερε ο κ. Κώτσηρας.

Στρατηγικό Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό

Σχετικά με το Στρατηγικό Σχέδιο, ο υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι θέλουμε να εκπέμψουμε ένα σαφές μήνυμα στήριξης του απόδημου ελληνισμού. «Έχουν προγραμματιστεί πάνω από 100 δράσεις για την προώθηση προγραμμάτων συνεργασίας με την ομογένεια και για την υποστήριξη των προξενικών υπηρεσιών για να λυθούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα. Ήδη ξεπεράστηκαν τα νομικά προβλήματα και πέρασε διάταξη για διευκολύνσεις στην έκδοση διαβατηρίων. Είμαι πολύ χαρούμενος που σχηματίστηκε η ραχοκοκαλιά των δράσεων και μπορούν πάνω σε αυτή να αναπτυχθούν κι άλλες αντίστοιχες δράσεις. Υπάρχει οδικός χάρτης πάνω στον οποίο μπορούμε να χτίζουμε».

Ο κ. Κώτσηρας τις επόμενες ημέρες θα επισκεφθεί έδρες και προγράμματα ελληνικών σπουδών στα Πανεπιστήμια Yale, Brown, Harvard, Boston University και ΜΙΤ και θα έχει σειρά συναντήσεων με Ελληνοαμερικανούς ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επιχειρηματίες.

