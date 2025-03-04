Έφη Αχτσιόγλου: Αν δεν ελέγχατε το μπάζωμα, πώς εγκρίνατε την πληρωμή του;

«Η κυβέρνηση έχει ήδη αθωώσει τον κ. Τριαντόπουλο και απλώς συναινεί στη συγκρότηση της προανακριτικής επιτροπής, για τα μάτια του κόσμου», δήλωσε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου, κατά τη συζήτηση που εξελίσσεται στη Βουλή για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. «Με δελτίο τύπου η κυβέρνηση ανακοίνωνε την αποκατάσταση του χώρου, δηλαδή το μπάζωμα του. Και έρχεστε εδώ σήμερα να πείτε ότι δεν υπήρχε κεντρική παρέμβαση; Εσείς το ανακοινώσατε. Δελτίο Τύπου έβγαλε για να το ανακοινώσει η κυβέρνηση», ανέφερε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.

«Πώς ανακοινώσατε κάτι που δεν ξέρατε ότι συνέβαινε; Τι ανακοινώνατε στην πραγματικότητα; Αν δεν υπήρχε έλεγχος της κυβέρνησης στις ενέργειες που γίνονταν, πώς το ανακοινώνατε αυτό; Αν δεν ελέγχατε το μπάζωμα, πώς εγκρίνατε την πληρωμή του, με υπουργική απόφαση από τον υπουργό Ανάπτυξης;», ανέφερε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς και προσέθεσε, για τη στάση της συμπολίτευσης: «τελικά, έρχεστε εδώ σήμερα να πείτε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, ούτε καν για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, πόσο μάλλον για την άσκηση δίωξης. Έχετε ήδη αθωώσει τον κ. Τριαντόπουλο και λέτε ότι θα συναινέσετε στην προανακριτική, μόνο και μόνο για τα μάτια του κόσμου, ενώ στην πραγματικότητα, έχετε αρνηθεί την άσκηση ποινικής δίωξης. Πάτε να βάλετε ξανά την υπόθεση στο αρχείο, όπως κάνατε και με την εξεταστική, πάτε να συνεχίσετε τη συγκάλυψη. Λέτε ότι η κυβέρνηση ήταν εκεί, συντόνιζε τις ενέργειες, πλήρωνε τις ενέργειες του μπαζώματος και του ξεμπαζώματος αλλά δεν είχε ευθύνη. Δηλαδή να αθωώσετε τον κ. Τριαντόπουλο λόγω βλακείας».

