Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή την απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της ΝΔ κατά τη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπή όπου υπερψηφίστηκε η απευθείας παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στην τακτική δικαιοσύνη.

«Ισχυρίζονται ότι είναι αθώος, αλλά τον παραπέμπουν και μαζί με τις υπόλοιπες μεθοδεύσεις τους διακινδυνεύουν την ακυρότητα της διαδικασίας», δήλωσε η βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών, Μιλένα Αποστολάκη, στο περιστύλιο της Βουλής.

Συνεχίζοντας, η κυρία Αποστολάκη τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός θα υποστεί τις συνέπειες από την οργανωμένη από τον ίδιον επίθεση στους θεσμούς και τη νομιμότητα».



Από την πλευρά της, η βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, τόνισε: «Κυνισμός και δειλία. Παραλογισμός και μεθόδευση. Με μόλις 100 λέξεις στο υπόμνημά του ο κ. Τριαντόπουλος είπε πως… “είναι αθώος”. Η Νέα Δημοκρατία τον παραπέμπει στον τακτικό δικαστή… “ως αθώο”. Οι μάρτυρες απορρίφθηκαν. Η συγκάλυψη συνεχίζεται. Η Νέα Δημοκρατία “στροβιλίζεται” στον τυφώνα, που η ίδια δημιούργησε. Ο “τυφώνας” μεγάλος. Δεν υπάρχει επιστροφή».



Ευθύνες στην κυβέρνηση επέρριψε και ο βουλευτής Βοιωτίας, Γιώργος Μουλκιώτης. «Καμία έρευνα από την προανακριτική επιτροπή με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη της πλειοψηφίας. O κ. Τριαντόπουλος οδηγείται με ένα πόρισμα, που θα είναι μόνο πόρισμα της πλειοψηφίας χωρίς αποδεικτικά υλικά, χωρίς έγγραφο, χωρίς οτιδήποτε άλλο στοιχείο υπάρχει και απαιτεί ο Κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα», τόνισε.



Πηγή: skai.gr

