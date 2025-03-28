«Ό,τι και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, ό,τι και να κάνει η Νέα Δημοκρατία, η αλήθεια στο τέλος θα λάμψει, το δίκαιο θα αποδοθεί και όλοι οι ένοχοι θα καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για το έγκλημα των Τεμπών και για το έγκλημα της συγκάλυψης», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή το υπόμνημα που κατέθεσε στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος.

«Αυτά που σήμερα έγιναν είναι η καλύτερη και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η κυβέρνηση αισθάνεται ένοχη και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποσείσει τις ευθύνες της. Συμβουλεύω τον κ. Μητσοτάκη να βρει έναν καλό δικηγόρο, θα του χρειαστεί», πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.